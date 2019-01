11-åring savnet i Porsgrunn – helikopter satt inn i letingen 11-åring savnet: SIST SETT: Gutten er sist sett på en adresse på Knardalstrand i går kveld ved 22-tiden. (Foto: Fredrik Pedersen ) LETER MED HELIKOPTER: Det er omfattende leting i Porsgrunn og politiet bruker blant annet helikopter for å finne gutten. (Foto: Fredrik Pedersen) SAVNET: Politiet går ut med bilde av gutten som er savnet i samråd med foresatte. (Foto: Privat/politiet) SAVNET: Det er startet manngard i letingen etter den 11 år gamle gutten. (Foto: Fredrik Nordahl) LETER ETTER 11-ÅRING: Operativ uteleder hos politiet, Terje Sandik. (Foto: Fredrik Nordahl) HOVEDKVARTER: Leteaksjonen blir organisert fra Røde Kors huset i Porsgrunn. (Foto: Fredrik Nordahl) LETER: Politiet leter etter 11-åringen og har hovedkvarter for letemannskapene ved Røde Kors huset i Porsgrunn. (Foto: Fredrik Nordahl) annonse

Politiet leter etter en elleve år gammel gutt som har vært savnet fra hjemmet i Porsgrunn siden klokken 23.00 mandag. 22.01.2019 kl 04:28 (Oppdatert 09:47)

Politiet startet leteaksjonen like over midnatt..

Et redningshelikopter og Røde Kors delter i letingen, brannvesenet er også med i søket både på land og med båt på vannet. I tillegg er drosjer i byen varslet.

Politiet har fått noe tips på observasjoner i løpet av natten, og undersøker disse. Politiet ønsker fortsatt at publikum ringer inn tips til 02800.

Er tynnkledd

– Gutten skal være tynnkledd. Han skal være iført sort hettegenser, brune bukser og joggesko, melder politiet.

Tidligere i natt ble også et SeaKing redningshelikopter satt inn i letingen.

– Politiet leter med egne mannskaper, brannvesenet har satt båt på vannet og det søkes med varmesøkende kamera, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Ber foreldre sjekke

– Politiet ber om tips i saken. Politiet leter fortsatt i nærområder og sjekker ut adresser hvor det er aktuelt at savnede oppholder seg.

Politiet henstiller også til foreldre med barn på samme alder om å følge med.

– Politiet utelukker heller ikke at han kan være sammen med jevnaldrene og ber om å bli kontaktet om noen mistenker at deres sønn eller datter er sammen med den savnede, melder politiet.

Leter i stort område

– Vi har sett i gang forskjellige tiltak og får bistand fra norske redningshunder. Redningshelikopter har vært i sving i mange timer allerede, sier oppdragsleder Ole Kamben til Varden rett etter 04.30.

Han opplyser at gutten forsvant i området rundt Knardalstrand og at politiet leter i et større område.

Kamben ber folk som kan ha opplysninger om å ta kontakt med politiet.

Starter manngard

Operativ uteleder hos politiet, Terje Sandik, sier til Varden tirsdag morgen at de starter manngard.

– Gutten er sist sett på en adresse på Knardalstrand i går kveld ved 22-tiden. Vi har store ressurser ute for å lete og setter i gang manngard for å undersøke området han sist ble sett i ved Knardalstrand, sier Sandvik, som understreker at gutten ikke nødvendigvis befinner seg i dette område.

– Han kan være et annet sted. Han kan også være et stykke unna der han sist ble sett, sier Sandvik til Varden rett før klokka 06.00.

Han opplyser at omlag 30 personer leter i morgentimene.

– Vi oppfordrer alle næringsdrivende om å sjekke mulige gjemmesteder i egne lokaler, både inne og ute.