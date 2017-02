Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

110 Telemark advarer mot svindlere: – Det er ikke oss! BLIR OPPRINGT: 110-sentralen i Skien advarer mot svindlere som forsøker å komme seg inn i huset ved å si at de kommer fra brannvesenet. (Foto: Joakim S. Enger) Får du telefon fra 110 Telemark eller andre alarmsentraler om serviceoppdrag, har brannvesenet én beskjed: Ikke avtal noenting, det er ikke oss! 07.02.2017 kl 15:51 (Oppdatert 16:01)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Tirsdag ettermiddag går 110 Telemark ut og advarer mot svindlere, etter at en eldre kvinne i Telemark har blitt oppringt av noen som utga seg for å være fra alarmsentralen. – En mann ringte oss på vegne av sin gamle mor. Hun hadde fått telefon fra brannvesenet, som sa det var på tide å bytte ut røykvarslerbatteri. Dette kostet 900 kroner, forteller alarmsentraloperatør hos 110 Telemark, Martin Haugen. Ville aldri tatt 900 kroner Sønnen ante kjapt ugler i mosen, og ringte sentralen for å advare. Nå advarer de igjen alle Telemarks innbyggere. Haugen forteller at brannvesenet ikke utfører slike serviceoppdrag. Og skulle de være behjelpelige med det, tar de iallfall ikke 900 kroner for jobben. Alarmsentralen har også tidligere fått meldinger om folk som forsøker å svindle telemarkinger ved å utgi seg å være fra brannvesenet. – Vi får slike telefoner fra tid til annen. Dette gjelder både bytte av røykvarslerbatteri og pulverapparater, og det er personer som utgir seg for å være fra brannvesenet og skal utføre oppgaver mot høy betaling. Garantert svindel! Han advarer alle mot å slippe disse folkene inn i huset, da de garantert er svindlere. – Det virker som om svindlerne bevisst går mot eldre, dessverre. Dette tar vi på alvor, sier han. 110 Telemark har ikke oversikt over hvor mange slike telefoner de har blitt gjort oppmerksomme, men sier at det skjer fra tid til annen. – Det er et tilbakevendende problem. Vi blir varslet at folk får telefoner om utskifting av røykvarslerbatteri til 900,- Personene sier å være fra brannvesenet, DET ER IKKE OSS! — 110 Telemark (@110Telemark) 7. februar 2017 Én uke de kanskje kommer Brannvesenet oppsøker som sagt aldri hjemmet uten forvarsel, med ett unntak. – Vi har en brannvernsuke som det blir varslet om gjennom media, og da går brannvernsetaten rundt til folk hjem. Men de som kommer er i alltid korrekt uniformerte og har gyldig bevis, sier han. Operatøren forteller også at 1. desember er røykvarslerens dag, og at de kan finne på å ringe denne dagen.