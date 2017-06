12-åringer tatt for grove nettrusler Mange trusler: Politiadvokat Guro Siljan forteller om flere tilfeller der barn helt ned i 12-årsalderen kommer med grove trusler sendt via ulike plattformer på nett. (Foto: fredrik Pedersen) annonse Politiet har hendene fulle med å etter-forske trusler barn helt ned i 12-års-alderen sender på nett. Flere av sakene ender med straff for barna. 08.06.2017 kl 10:30

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504

– Vi får daglig henvendelser om episoder som er knyttet til det som skjer på nettet, sier leder ved forebyggende enhet ved politiet i Telemark, Morten Berntsen.

Berntsen forteller om til dels grove trusler, trakassering og mobbing som blir sendt åpent og med fullt navn på nett.

– De har hele livet sitt på mobilen, og alt foregår der.

Etterforsker barn

Kollega i politiet, politiadvokat og mangeårig ungdomsjurist Guro Siljan, sier følgende om trenden:

– Trusler og mobbing har forflytta seg. Det som før ble gjort ansikt til ansikt, blir nå utført på nettet, sier Siljan.

Hun forteller at aldersspennet er fra 12 år og opp til 18 år.

– De som er over 15 år kan straffes for slike trusler, men vi etterforsker også de sakene hvor yngre barn er involvert.

Straffbart

Morten Berntsen forteller at innholdet i meldingene barn og unge sender er så grove at det er straffbart.

– Her er det imidlertid en del skjønn. Vi ser på selve meldingen hvordan den er skrevet. Om den er direkte, om den er åpen for flere og over hvor lang tid slike trusler er blitt framsatt. Så må vi også se om det er grunn til å tro at den som fremmer truslene har vilje og evne til å gjennomføre dem. I slike tilfeller samarbeider vi med politiadvokaten, sier Berntsen.

Tar av

Guro Siljan sier at truslene kan være nokså konkrete.

– For eksempel kan de skrive «Jeg kommer til å slå deg ned neste gang jeg ser deg!» eller «Du fortjener å få bank». Dette er trusler som omfattes av straffeloven.

Politiet er opptatt av at barn og unge som framsetter slike trusler – og dem som mottar trusler – skal få oppfølging.

– Det er ofte engangshendelser, og det er ofte helt vanlig ungdom som sender slike trusler. De har kanskje sittet sammen en gjeng, og så har det tatt litt av. Det kan være lett å skrive der og da, men så er det tungt å lese for dem som mottar slikt. Mange av dem vi snakker med, skjønner alvoret når vi konfronterer dem, sier Siljan og fortsetter:

– Å få trusler oppleves ubehagelig for ungdommene. De er jo opptatt av hvordan andre tenker om dem, og er sårbare i den alderen. Truslene er lette å skrive, men tunge å lese for dem det gjelder.

Kan få bøter

Om politiet mener trusselen omfattes av straffeloven, blir den som har truet innkalt til avhør.

– Dette kan vi gjøre sammen med konfliktrådet. En straffereaksjon kan være bøter, men vi forsøker å få forsoning mellom partene, sier Morten Berntsen.