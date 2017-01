Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

13-åring truet og sparket etter bussjåfør
Krangel om busskort endte med vold.
16.01.2017 kl 10:18 (Oppdatert 10:29)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politiet fikk mandag morgen beskjed om at en ung gutt fra Larvik var utagerende på en buss i Porsgrunn. – Det var en 13 år gammel gutt som både truet og sparket etter en bussjåfør på en buss i Porsgruinn sentrum, sier operasjonsleder Kim Stokke i Sør-Øst politidistrikt. Kranglet om busskort Bakgrunnen skal ha vært en krangel om guttens busskort. – Bussjåføren mente at busskortet hans ikke var gyldig. Det svaret likte han tydeligvis ikke og dermed kom han med verbale trusler i tillegg til at han forsøkte å sparke sjåføren, sier Stokke. Blir anmeldt Politiet har vært i kontakt med guttens foreldre og skolen han går på. Stokke sier at de ser alvorlig på en slik hendelse. – 13-åringen blir anmeldt for truslene mot bussjåføren, men på grunn av alderen blir det ikke aktuelt med et opphold i arresten. Men både gutten og foreldrene vil bli innkalt til samtaler om hendelsen, sier Stokke. annonse annonse