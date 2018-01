13 døde av drukning i Telemark i 2017 REDDER: Redningsselskapet redder flere fra drukningsdøden i løpet av sommeren. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) Fylkesoversikt antall druknede i 2017 Møre og Romsdal – 15

Telemark – 13

Rogaland – 12

Nordland – 10

Hordaland – 8

Akershus – 5

Sør-Trøndelag – 5

Sogn og Fjordane – 5

Finnmark – 3

Vestfold – 3

Buskerud – 3

Oslo – 3

Nord-Trøndelag – 2

Vest-Agder – 2

Østfold – 2

Aust-Agder – 1

Oppland – 1

Troms – 1

Hedmark – 0

Telemark topper dyster statistikk. 13.01.2018 kl 12:18 (Oppdatert 14:33)

Elisabeth Hvitsten

Bare Møre og Romsdal hadde flere drukninger enn Telemark i 2017. Den dystre statistikken viser at hele 13 personer døde av drukning i fylket vårt i fjor.

Totalt 82 menn og 12 kvinner døde som følge av drukning i 2017. Blant disse var to barn under 8 år, melder redningsselskapet på sine nettsider.

Året før døde 91 personer i drukningsulykker.

Båt og kajakk

Flesteparten av drukningene, 32 tilfeller, skyldtes ulykker i forbindelse med bruk av båt og kajakk. Drukning etter fall fra land eller brygge sto for 16 av dødsfallene.

– Vi ser at mange drukningsulykker skyldes ulykker i forbindelse med bruk av båt og kajakk. Det er tragisk, og igjen må vi poengtere hvor viktig det er at folk bruker redningsvest og tar sikkerheten til sjøs på alvor, sier Monica Rimestad, Samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Menn over 60 er som vanlig kraftig overrepresentert på statistikken. 34 av de omkomne er menn i denne aldersgruppen. Våre skøytemannskaper ser også at det er godt voksne menn som slurver mest med sikkerheten. Kanskje er det en sammenheng, sier Lars Mosby Enger, pressevakt i Redningsselskapet.

Vi må helt tilbake til 2012 sist det var et barn under 8 år som druknet i Norge. I fjor var det to.

Livredderne

Siden den første Tryg-bøyen ble utplassert i 1952 har den blitt benyttet i mer enn tusen ulykker der menneskeliv har stått på spill.

I Telemark er det plassert over 1500 redningsbøyer.

Redningsselskapet opplyser at mannskapet på redningsskøytene reddet 33 personer fra drukning i 2017.

