16-åring skadd i rygg og ansikt i masseslagsmål i Skien SLAGSMÅL: Ungdommene var samlet i Lundedalen i Skien onsdag kveld, da slagsmålet brøt ut. (Foto: Fredrik Nordahl) 25-30 ungdommer var samlet i Lundedalen i Skien onsdag kveld. Det hele endte med et slagsmål hvor det ble dratt fram kniv, knokejern og skiftenøkkel. 04.10.2017 kl 21:21 (Oppdatert 21:44)

Politiet stanset ved en tilfeldighet en bil på Elstrømbrua i Skien onsdag kveld.

Inni bilen satt den en skadet gutt.

– Det var en 16 år gammel gutt som hadde skader i ansikt og rygg etter å ha ha vært i et masseslagsmål i Lundedalen i Skien, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt.

Gutten ble kjørt til legevakta for behandling.

25-30 ungdommer samlet

Politiet fikk snakket med andre ungdommer som hadde observert slagsmålet.

– Vi har blitt fortalt at det hadde vært 25-30 ungdommer samlet i Lundedalen, og det brøt ut bråk på stedet. Det skal ha blitt dratt fram kniv, knokejern og skiftenøkkel, sier Røilid.

Tre unge personer til arresten

Politet valgte, etter å ha snakket med ungdommene på stedet, å ta med seg fire av ungdommene i alderen 16 til 20 til arresten.

– Vi mistenker at det er fem personer/gjerningsmenn, og vi skal få snakket med disse, sier Røilid som legger til at politiet ikke har kjennskap til årsaken til at opp mot 30 ungdommer var samlet i Lundedalen onsdag kveld.