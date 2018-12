19-åring dro hjem etter trafikkulykke – politiet ble varslet to timer etter at det hadde skjedd annonse Politiet mottok melding om en utforkjøring i Bø som hadde skjedd ca. to timer tidligere. Mannen som hadde kjørt av veien dro hjem etter ulykken. 04.12.2018 kl 08:41 (Oppdatert 09:10)

Birte Ulveseth

Ulykken skjedde i Valenvegen i Bø.

En enslig personbil med kun fører hadde kjørt ned et trafikkskilt og havnet utpå et jorde hvor bilen ble liggende på taket. Etter to timer ble politiet varslet av AMK.

– Man plikter jo å melde fra om hendelser der hvor det er personskade og der hvor man har ødelagt annen manns eiendom og jeg tenker det hadde vært en fordel for oss å få kjennskap til dette med en gang. Hvis ikke man selv melder fra så melder jo forbipasserende fra. Vi ønsker å få melding om ulykker med en gang, sier operasjonsleder Tore Grindem i politidistrikt Sør-Øst til Varden.

Ble hentet hjemme

Politiet fikk først melding om ulykken etter at ambulansen hadde vært hjemme hos mannen og hentet ham. Det var moren til 19-åringen som ringte ambulansen. Ambulansen tok han med til Bø legekontor for sjekk.

– Vi har fått tilbakemelding om at ikke det er vesentlig skade på mannen. Han er er 19 år og fra Bø. Vi har pratet med han og opprettet sak på forholdet, sier Grindem.