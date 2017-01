Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

19-åring: «Jeg har kræsja i en lyktstolpe»
07.01.2017 kl 19:16

Fredrik Nordahl

Fredrik Nordahl
Tlf: 35 54 32 34 Det var rett før klokken 19 lørdag at politiet fikk melding om et trafikkuhell i Seljord sentrum. – Det var en mann fra Midt-Telemark som ringte sjøl og sa han hadde kræsja i en lyktstolpe, sier operasjonsleder Aadne Røilid i politiet i Telemark. – Hvordan hadde det skjedd? – Ifølge 19-åringen hadde han fått sleng på bilen. Han hadde ikke kontroll og deretter traff han en lyktstolpe, sier Røilid. Rutinemessig ble det tatt promilletest på 19-åringen, men politiet har ingen mistanke om at det er noe rus inne i bildet. Mannen fikk heller ikke noen skader i trafikkuhellet.