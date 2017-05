20-åring tilsto å ha voldtatt lillebroren annonse En 20-åring tilsto å ha voldtatt sin egen lillebror, under en rettssak i Nedre Telemark tingrett mandag, skriver TA. 22.05.2017 kl 11:20

Mannen er tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig bror flere ganger i 2015 og har tidligere nektet for voldtektene.

Overgrepene skal ha skjedd i familiens hjem i Telemark.

Foruten om voldekt og incest, er 20-åringen tiltalt for mishandling av mora og flere søsken. Dette nektet han straffskyld for. Advokat Nyhaug forklarte ifølge TA at klienten hans erkjenner noe vold, men at han ikke er enig i at den rammes av den gamle straffelovens paragraf 219.

Advokaten forklarte også at tilståelsen av voldtekten av broren kom fram på advokatens kontor fredag kveld.

Det er satt av fem dager til rettssaken.