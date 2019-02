22 personer måtte evakueres fra et bosenter Evakuert: 2 personer måtte evakueres fra et bosenter i Fredrikstad. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 5. februar. 05.02.2019 kl 06:16 (Oppdatert 06:20)

NTB

Brann på bosenter

22 personer måtte evakueres fra et bosenter i Fredrikstad da det brant på et rom natt til tirsdag. Brannen er slukket.

Politiet fikk melding om brannen klokka 2.57 natt til tirsdag. Brannvesenet sendte røykdykkere inn til rommet der det brant og fikk slukket brannen i løpet av en snau time

Stanser gaupejakt

All jakt på gaupe er stoppet i Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder etter at to hunndyr, muligens med unger, er skutt. Det er forbudt å jakte på familier.

– Vi er usikre på hva vi gjør videre. Vi må foreta en kartlegging for å finne ut hva som har skjedd, sier jaktnemndleder Jørund A. Ruud til Varden.

Sivile drept i Burkina Fas

14 sivile ble mandag drept i et jihadistisk angrep nord i Burkina Faso, nær grensen til Mali, opplyser militæret.

Militæret svarte med å gjennomføre angrep i tre nordlige provinser og drepte 146 militante, opplyser en talsperson i militæret.

Ønske om fredelig maktskift

Latinamerikanske land og Canada ber om at et regimeskifte i Venezuela foregår fredelig, uten at militæret blander seg inn.

11 av de 14 medlemmene i Lima-gruppen sier i en felles uttalelse at de "fortsatt har støtte for en fredelig overgang gjennom politiske og diplomatiske midler uten bruk av makt".

FN: EU kan tjene på handelskrig

EU kan tjene rundt 70 milliarder dollar på en handelskrig mellom USA og Kina, ifølge en FN-rapport.

– De landene som forventes å ha størst nytte av konflikten mellom USA og Kina, er de som er mer konkurransedyktige og har økonomisk kapasitet til å erstatte amerikanske og kinesiske firmaer, heter det i rapporten.