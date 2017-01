Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse 23-åring slo til lege og forsøkte å skalle til politiet. annonse 23-åringen hadde blitt slått ned på byen i Skien, og ble selv voldelig på legevakta. 21.01.2017 kl 08:22

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 Like over midnatt natt til lørdag ble en 23 år gammel mann fra Skien kjørt til legevakta etter å ha blitt slått ned i Skien sentrum. Det melder Telemark-politiet på Twitter. Da han var på legevakta ble han selv voldelig, og endte til slutt kvelden i arresten. – Mannen på 23 år ble innsatt i arrest da han slo til behandlende lege, samt at han sparket etter og prøvde å skalle til politiet. Anmeldes, skriver politiets operasjonsleder på Twitter. annonse annonse