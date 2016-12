25-åring truet med å spise politimenn

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

MÅ I FENGSEL: Det var på vei til arresten på Myren at tjenestemennene fikk det glatte lag fra 25-åringen i politibilen. (Foto: Arkiv)

Da polititjenestemennene skulle pågripe 25-åringen etter en slåsskamp i Skien sentrum, fikk de mildt sagt så «hatten passet» på vei til arresten. Nå må småbarnsfaren i fengsel. 23.12.2016 kl 06:48 (Oppdatert 07:02)

Nils Skumsvoll

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08

Etter å ha blitt høylytt på utestedet i Skien sentrum i begynnelsen av juni i år, fikk han beskjed om å forlate lokalet av de ansatte. På vei ut døra havnet han i klammeri med noen andre gjester, som igjen utløste et slagsmål utenfor. Det ble i følge dommen tildelt slag og spark i både den ene og den andre retningen. Tiltalte ble slått i bakken, og gikk deretter løs på et uskyldig vitne, som fikk påført et slag over øret. Like etter svingte en politipatrulje inn på området, og tjenestemennene besluttet å pågripe den utagerende pubgjesten. Det var i den forbindelse at arrestanten lot det hagle med trusler og skjellsord. Utsagn som «Jeg skal ta dere», «dere aner ikke hvem dere har med å gjøre, jeg sender folk fra Oslo på dere», «jeg tar dere, så tar jeg barn og familie» og «jeg spiser dere» skal ha blitt ropt mot politibetjentene i bilen på vei til sentralarresten på Myren. Retten mente slike utsagn etter omstendighetene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Mannen har innrømmet forholdet. Uten erkjennelsen ville straffen blitt satt til fengsel i 30 dager, men retten mente riktig straff var 25 dager fordi tiltalte inrømmet det han hadde gjort. Han må også betale saksomkostninger pålydende 4.000 kroner.