30-åring siktet for drap etter brann i boligblokk UTBRENT: Krimteknikerne undersøkte tirsdag den brannskadde blokkleiligheten i Gamlegrensa. (Foto: Fredrik Pedersen) NEKTER STRAFFESKYLD: Advokat Andreas Nyhaug er oppnevnt som forsvarer for mannen (30) som nå er siktet for drap, etter at en mann ble funnet død i en leilighet som brant mandag kveld. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse En 30 år gammel mann blir i dag fremstilt for varetektsfengsling, siktet for drap på mannen som ble funnet død på verandaen til en leilighet i Gamlegrensa 6 i Skien mandag kveld. 04.10.2017 kl 09:40 (Oppdatert 10:20)

Nils Skumsvoll Og Jon-Inge Hansen

En 27 år gammel kvinne blir også fremstilt for varetektsfengsling siktet for grovt skadeverk i samme sak. Den endelige identitet til mannen som ble funnet på verandaen er fortsatt ikke fastslått, men politiet har, i samråd med familien, likevel valgt å offentliggjøre det man antar er identiteten til den avdøde. Den avdøde antas å være Terje Sjåberg (52) fra Skien. Det skriver politiet i en pressemelding onsdag.

LES OGSÅ: – Hun skulle ikke ha bodd her

Nekter straffeskyld etter siktelsen

Drapssiktede var i avhør hos politiet tirsdag kveld, der han ble konfrontert med siktelsen.

– Han nekter straffeskyld etter siktelsen, sier hans forsvarer Andreas Nyhaug til Varden onsdag formiddag.

Siktede samtykker i at fengslingsspørsmålet avgjøres ved kontorforretning. Påtalemyndigheten har bedt om fire uker i varetekt, hvorav to uker i isolasjon.

Kartlegger hendelsesforløpet

Politiet arbeider nå med å kartlegge hendelsesforløpet. Politiet ble kjent med drapet i forbindelse med en kraftig brann i den aktuelle leiligheten mandag kveld. Politiet antar at en eller begge de to siktede har tent på leiligheten som ble totalskadet i brannen.

Gamlegrensa 6 er et større leilighetskompleks og mer enn 50 personer ble evakuert i forbindelse med brannen. Begge de siktede og den avdøde er hjemmehørende i Skien.

Beboerne som måtte evakueres ble senere inkvartert i Fritidsparken i Skien.

LES OGSÅ: Røykvarsleren i leiligheten var koblet ut

Begjært varetektsfengslet i fire uker

Den 30 år gamle mannen blir begjært varetektsfengslet i 4 uker. Han har valgt ikke å møte opp i retten og spørsmål om varetekt vil bli avgjort av retten ved såkalt kontorforretning.

Den 27 år gamle kvinnen vil bli fremstilt for varetekt ved Skien tingrett kl 11.30 onsdag. Hun begjæres fengslet for to uker. Begge fengsles ut fra en begrunnelse om fare for bevisforspillelse.

Da politiet ikke er sikker på tidspunktet for når 52-åringen døde, er politiet fortsatt interessert i observasjoner i tiden dagene før brannen eller andre relevante tips i saken på telefon 02800.

LES OGSÅ: Hun varslet om brannen

Advokat Andreas Nyhaug er altså oppnevnt som forsvarer for mannen og advokat Bjørn Nærum er oppnevnt som forsvarer for kvinnen.