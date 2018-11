30-åring tiltalt for å ha øksedrept André (37) ÅSTEDET: Her i Odins gate 10 ble André Vollen funnet død i leiligheten sin tidlig i juli i fjor. (Foto: TORBJØRN TUNGESVIK) annonse En 30 år gammel mann, som tidligere har vært siktet for å ha drept André Vollen (37) i juli i fjor, blir nå satt under tiltale i Nedre Telemark tingrett. 10.11.2018 kl 22:09 (Oppdatert 22:27)

Rettssaken begynner i Nedre Telemark tingrett i desember. Det er satt av 14 dager til behandling av saken, melder TV 2 lørdag.

Slo full drapsalarm

Ifølge TV 2 mener påtalemyndigheten at 30-åringen drepte André Vollen med flere slag med øks mot hodet. Vollen skal ifølge tiltalen ha dødd som følge av omfattende knusningsskader i hodet og hjernen. 30-åringen gikk deretter inn i en annen leilighet og angrep en annen mann, ifølge TV-kanalen.

Det var 7. juli i fjor at 37 år gamle André Vollen ble funnet død med omfattende hodeskader i sin leilighet i Odins gate i Skien. Politiet slo full drapsalarm. 30-åringen. som nå blir tiltalt for å ha begått drapet, ble pågrepet og siktet kun to dager etter at Vollen var funnet død.

Angrep en mann til

Mannen som tiltaltes skal også ha angrepet en annen mann etter at Vollen var blitt drept. Også i dette angrepet skal 30-åringen ha brukt øks. Ifølge tiltalen ble offer nummer to påført kraniebrudd, nakkebrudd og hjerneblødning. Mannen trenger i dag smertestillende behandling og er pleietrengende.

– Han har hatt det veldig ille. Det kan tenkes at han har fått langvarige skader fra dette angrepet, sier mannens bistandsadvokat John Arild Aasen til TV 2.

– Mener han ikke har gjort det

Statsadvokaten vil ifølge tiltalen legge ned påstand om at den 30 år gamle mannen blir overført til tvungent psykisk helsevern. Ifølge hans forsvarer, advokat Espen Refstie, vil 30-åringen motsette seg dette.

– Han mener han ikke har gjort disse angrepene. Han vil også motsette seg å bli overført til tvungen psykisk helsevern. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Refstie til TV 2.

Som Varden har skrevet tidligere er det gjort tekniske funn som knytter 30-åringen til drapet på André Vollen – dette blant annet på bakgrunn av biologisk materiale på funn som er gjort. Varden har tidligere dokumentert hvordan rusmiljøet i Skien har hardnet til. I november 2017 sa politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Skule Worpvik, blant annet dette til Varden:

– Skien har vært i en særstilling denne sommeren. Det har vært en topp i vold og brutalitet og er selvsagt en spesiell situasjon. De involverte gjerningspersonene i disse sakene har frekventert det samme miljøet.

