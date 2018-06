30 mål med utmark brant – brannhelikopter bisto med slukking PÅ PLASS: Politiet har stasjonert seg på Roan Kroa i Fyresdal. (Foto: Varden-tipser) SVIDD: Brannvesenet har omringet brannen. Det er heldigvis lite vind i området. (Foto: VARDEN-TIPSER) STORBRANN: Det er ca 30 mål med utmark som brenner i Fyresdal. (Foto: VARDEN-TIPSER) SLUKKER: Fyresdal, Kviteseid, og Tokke brannvesen jobber med å slukke gressbrannen. Det skal ikke være noe bebyggelse i nærheten. (Foto: VARDEN-TIPSER) annonse Fredag formiddag ble det oppdaget gressbrann i Fyresdal. Grunnet stor spredningsfare til nærliggende skog ble brannhelikopter rekvirert. 01.06.2018 kl 12:18 (Oppdatert 15:20)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

SISTE: Litt over klokken 15.00 kunne politiet melde at brannhelikopteret er ferdig på stedet. Brannvesenet opprettholder kontroll med mannskap rundt brannområdet.

Brannvesen fra Fyresdal, med bistand fra brannvesenet i Tokke og Kviteseid, rykket ut til melding om gressbrann i Hauggrend i Fyresdal kommune. klokken 11.28 fredag formiddag.

På grunn av spredningsfare til nærliggende skog ble brannhelikopter rekivert. Rundt to og en halv time senere kunne de melde at brannen var under kontroll, og at etterslukking med brannhelikopter var i gang.

30 mål brant

– Siste meldingen er at vi har fått omringet brannen. Det er ca 30 mål som brenner. Helikopteret har akkurat kommet frem og bistår med slukking. Vi har også fått inn hjelp fra Tokke og Kviteseid brannvesen. Skogbranntropper fra Telemark vest er også på plass for å hjelpe til, sa operatør hos 110-sentralen i Telemark mens det fortsatt brant i området.

Er det fare for spredning?

– Som sagt så har vi omringet brannen, og det er lite vind i området, så jeg håper vi har god kontroll på brannen. Det er ikke fare for bebyggelsen.

Området som brenner er utmark.

Gnist

Brannen har etter det brannvesenet erfarer startet som følge av en gnist fra en høyspentledning som går like over området.

E-verket og brannvesenet koplet ut kraftledningen mens slukkingen pågikk, og i 15-tiden var strømmen koplet på igjen.

Brannvesenet har parkert biler og mannskap i Skredvegen som ligger like ved.