40-åring meldt savnet: Familien frykter han er utsatt for noe kriminelt
Politiet leter etter en 40-åring fra Skien som er meldt savnet. Familien frykter at han er offer for en kriminell handling. 02.07.2018 kl 14:08 (Oppdatert 14:12)

– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker en savnet-sak, sier politiadvokat Guro Siljan.

40-åringen har vært borte siden fredag, politiet vet ikke hvorfor han ikke har gitt lyd fra seg på tre dager.

Tror ikke frivillig

Samboeren har lagt ut en savnet-melding på Facebook, der hun gir klart uttrykk for at hun frykter at det har tilstøtt han noe alvorlig.

– Men om ingen vil si noe er vi redd for det kan ha skjedd han noe alvorlig og kriminelt, skriver hun.

Hun tror ikke på at samboeren har forsvunnet frivillig, fra henne, datteren og jobben han skulle ha møtte opp på i dag.

Hun tror noen vet hva som har skjedd med han, og oppforder alle til å gå til politiet med tips:

– Jeg sier det igjen dette er ikke tysting fra noen men heller å redde en mann og familien hans, skriver kvinnen på Facebook.

Alle muligheter

Politiet bekrefter at de har fått de opplysningen samboeren legger ut på Facebook, som inkluderer navngitte personer og en identifisert bil.

– Etterforsker politiet dette som en kriminalsak?

– Nei, det er en savnet-sak. Det betyr at vi både etterforsker om han har forsvunnet frivillig, kan være utsatt for en ulykke eller blitt offer for en straffbar handling. Dette er en prioritert sak for oss nå, sier Guro Siljan.