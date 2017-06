50-åringen slo 39-åringen så hardt i hodet at han endte på sykehus annonse Krangelen mellom de to mennene endte voldelig. En havnet på sykehus, mens den andre havnet i arresten. 21.06.2017 kl 16:37

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politiet rykket onsdag ettermiddag ut til Borgestad i Skien etter melding om en alvorlig voldspisode.

– Det var to menn som hadde havnet i basketak, og det hele endte med at den ene av dem, en 50-åring, slo til den andre, en 39-åring, i hodet med en slik kraft at ambulansen måtte tilkalles. 39-åringen ble kjørt rett til sykehus med ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-ØSt politidistrikt.

Kjørt til arresten

50-åringen ble pågrepet av patruljen som kom til stedet, og kjørt til arresten.

– Han vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen og kvelden, sier Larsen.

Avhører vitner

Det skal ha vært flere vitner til voldsepisoden, og politiet skal snakke med disse.

– Vi må få klarhet i både hendelsesforløp og bakgrunn, men dette er to menn vi kjenner fra tidligere, sier Larsen.