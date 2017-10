50 personer evakuert fra høyblokk da leilighet tok fyr EVAKUERT: Rundt 50 beboere måtte evakueres da det brøt ut brann i en leilighet i den ene høyblokka på Gamlegrensa i Skien. (Foto: Martin Øyvang) EVAKUERT: Over 50 mennesker skal være evakuert i forbindelse med brann i ei høyblokk i Gamlegrensa. (Foto: Martin Øyvang) SVIDD FASADE: Det brant kraftig i denne leiligheten i andre etsje. Det er kraftige brennmerker på fasaden. (Foto: Martin Øyvang) HØYBLOKK: Det brant i andre etasje. Brann i toppen at den 12 etasjer høye blokka er et mareritt for Skien brannvesen, men denne gangen gikk det bra, uten skader på folk. (Foto: Martin Øyvang) annonse Flere personer ble evakuert da det brøt ut brann i en høyblokk i Gamlegrensa i Skien mandag kveld. 02.10.2017 kl 18:39 (Oppdatert 19:33)

Brannvesen, politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en brann i Gamlegrensa i Skien.

– Det er brann i en leilighet, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Slukket nå

Klokka 18.46 melder politiet at flere personer er evakuert i forbindelse med brannen. Politiet jobber nå med å skaffe et midlertidig oppholdssted for dem.

– Brannen er slukket, melder operasjonsleder hos politiet.

Det brant i en av de 12 etasjer høye boligblokkene i Gamlegrensa, som er Skiens høyeste.

50 evakuert fra blokka

Minst 50 personer er evakuert, ifølge Vardens journalist på stedet. Mange av dem står utenfor og venter på en avklaring.

Skadeomfanget på leiligheten eller leilighetene som har brent er foreløpig ukjent.

Varden kjenner foreløpig ikke til hvor høyt oppe i etasjene det har brent.

Flammen sto ut av vinduet da nødetatene kom til stedet.

– Brannen utløste utløste brannalarmen i blokka, og gjorde at beboerne evakuerte seg selv. Det er skadet og røyklukt i den etasjen det har brent. Nå avventer vi til brannvesenet er ferdig på stedet, før vi slipper folk inn igjen. Vi tror det begrenser seg til en leilighet, men dette skal vi undersøke nærmere, sier politiets innsatsleder Kjell-Ove Sørenmo.

Klokka 19.15 melder politiet at 50 personer er evakuert, og at de vil bli innkvartert på et overnattingssted i Skien.

Varslet av røyk og alarm

En mann som bor i en av leilighetene sier at han kom seg ut av leiligheten da brannalarmen gikk og det sev røyk inn vinduet.

– Jeg var i ferd med å ta meg en hvil på sofaen da jeg kjente at det luktet brent. Så gikk alarmen, og jeg kom meg ut sammen med alle andre, sier han.