60 år gammel mann knivstukket og ranet i natt annonse En 60 år gammel mann ble knivstukket og ranet i Skien sentrum i natt. 07.02.2018 kl 11:11 (Oppdatert 17:38)

Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av Skien kino.

– En mann på 60 år fra Skien er knivstukket og ranet i nærheten av Skien kino. To gjerningspersoner skal ha utført handlingen, melder politiet på Twitter.

Dette skal ha skjedd natt til onsdag rundt klokken 02.00.

To gjerningspersoner

Mannen skal ha blitt overfalt ikke så langt fra hjemmet sitt.

– Vi har så langt ikke pågrepet noen. Det er ikke så mye informasjon om gjerningspersonene. De var hannkjønn begge to, men vi har ikke noe alder på de to. Den ene av dem skal ha vært ca 1,90 høy, og en av dem skal ha hatt på en mørk parkas, topplue og skjerf. De snakket norsk begge to. Det er alt vi har, og vi er veldig interessert i å komme i kontakt med noen som kan ha sett noe i det aktuelle tidsrommet, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen ved Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Mannen ble frastjålet mobiltelefonen sin.

Innlagt

60-åringen er innlagt på sykehuset i Skien, og blir behandlet for skadene der.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer rundt knivstikkingen, sier operasjonslederen.

60-åringen er ikke livstruende skadet melder politiet. Det var AMK som meldte fra til politiet om knivstikkingen.

Ønsker tips

Politiet ønsker tips og observasjoner som er gjort i området fra sentrum til Bakken i tidsrommet ranet skjedde. Ranet skal ha skjedd i totiden natt til onsdag.