Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse 79-åring slått ned og ranet i eget hjem LETER ETTER TRE PERSONER ETTER RAN: Operasjonsleder Vidar Aaltvedt sier politiet har et begrenset signalement etter de tre som utførte ranet. (Foto: Arkiv) annonse Politiet etterlyser tre personer etter at en eldre mann ble slått ned i hjemmet sitt i Skien. 27.01.2017 kl 01:50 (Oppdatert 02:30)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Politiet melder natt til fredag at den snart 80-år gamle mannen ble brutalt slått ned og ranet i hjemmet sitt i Odinsgate i Skien. – Det kom tre personer inn til han, slo han ned og stjal blant annet hans lommebok og mobiltelefon, melder politiet. Etter ranet skal gjerningspersonene ha forsvunnet i ransofferets bil. LES OGSÅ: Dommeren ville sende 28-åringen i fengsel for svindel mot Nav. Meddommerne sa nei Tilstand ikke kjent Operasjonsleder Vidar Aaltvedt opplyser til Varden natt til fredag at mannen er blitt slått i ansiktet. – Personene har banket på døra og mannen har lukket opp. Personene gikk direkte til angrep etter at de kom inn i leiligheten, sier Aaltvedt til Varden. Han sier det er uklart nøyaktig hva som ble stjålet og at politiet har et begrenset signalement av gjerningspersonene. LES OGSÅ: Fant 140 våpen under razzia hjemme hos tidligere politimann Jakter tre personer – Politiet har fått en beskrevet en av de tre som en kvinne med tatovering, men ingen er pågrepet. Aaltvedt sier at politiet har et begrenset signalemet etter gjerningspersonene, men at de leter i området. Han sier de også sjekker ut navngitte personer. Havnet på sykehus I følge Aaltvedt er mannen som ble ranet sendt til sykehus. – Den gamle mannen ble kjørt til legevakta i ambulanse og ble sent torsdag innlagt på sykehus, melder politiet, som ikke kan si noe mer om tilstanden hans. Ranet skal ha skjedd like etter klokka 23.00 og politiet ber om tips i saken. annonse annonse