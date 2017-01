79-åring slått til blods og ranet i eget hjem Odins gate: Ranet skjedde i en bolig her i Odins gate på Falkum. Gata går fra Nordre gravlund, forbi Skien sykehjem og et lite stykke nedover mot sentrum. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Politiet jakter på tre personer etter at en eldre mann ble slått ned i hjemmet sitt i Skien. Den ene raneren er trolig en kvinne med tatoveringer. 27.01.2017 kl 01:50 (Oppdatert 07:05)

Politiet melder natt til fredag at den snart 80-år gamle mannen ble brutalt slått ned og ranet i hjemmet sitt i Odins gate på Falkum i Skien.

– Det kom tre personer inn til han, slo han ned og stjal blant annet hans lommebok, bankkort og mobiltelefon, melder politiet.

Tilstand ikke kjent

Operasjonsleder Vidar Aaltvedt opplyser til Varden natt til fredag at mannen er blitt slått i ansiktet. Slagene var så kraftige at mannen ble liggende blodig i sitt eget hjem.

– Personene har banket på døra og mannen har lukket opp. Personene gikk direkte til angrep etter at de kom inn i leiligheten, sier Aaltvedt til Varden.

Operasjonslederen forklarer at mannen klarte å komme seg ut i gangen etter overfallet. Derfra fikk han varslet en nabo som kom og fant ham. Ambulanse ble tilkalt og mannen ble kjørt rett til Sykehuset Telemark, der han fortsatt er innlagt.

– Jeg kjenner ikke til hvordan tilstanden hans er nå, sier operasjonsleder Aaltvedt.

Den eldre mannen er ikke avhørt ennå, men politiet snakket med ham på stedet, og fikk en kort beskrivelse av det mannen hadde rukket å se av ranerne.

Jakter tre personer

Aaltvedt sier at politiet har et begrenset signalemet etter gjerningspersonene, men at de leter i området. Han sier de også sjekker ut navngitte personer.

– Politiet har fått en beskrevet en av de tre som en kvinne med tatovering. Ut fra dette er det noen aktuelle kandidater vi vil kontakte. Vi har sjekket ut noen adresser i løpet av natten, men ingen er pågrepet ennå, sier Aaltvedt.

Politiet vet ikke sikkert om de to andre ranerne var menn eller kvinner.

Havnet på sykehus

– Den gamle mannen ble kjørt til legevakta i ambulanse og ble sent torsdag innlagt på sykehus, melder politiet.

Ransofferet kjente trolig ikke ranerne fra før. Politiet har heller ingen grunn til å tro at han hadde spesielt mye penger eller verdisaker hjemme, eller at han var et spesielt utsatt offer for ran, ifølge operasjonsleder Aaltvedt.

Ranet skal ha skjedd like etter klokka 23.00 og politiet ber om tips i saken.