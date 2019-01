– Å miste noen man er glad i, kan vanskelig beskrives med ord ETTERTANKE: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud representerte regjeringen under minnemarkeringen «Lys til ettertanke» for trafikkofre, som foregikk i Stokke i Vestfold søndag. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix) MARKERING: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud representerte regjeringen under minnemarkeringen for trafikkofre som foregikk i Stokke i Vestfold. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix) annonse Bård Hoksrud viste medfølelse for alle dem som har mistet nære og kjære i trafikkulykker da «Lys til ettertanke» ble arrangert i Vestfold for 25. år på rad. 06.01.2019 kl 18:12 (Oppdatert 18:15)

NTB

– Hvert menneskeliv tapt i trafikken er for mye, og sorgen etter hvert enkelt liv som er tapt er like stor, sa landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i sin tale under den årlige minnemarkeringen «Lys til ettertanke».

Markeringen arrangeres hvert år i Vestfold for å minnes alle som har gått bort i trafikkulykker på norske veier, og for å vise respekt for alle dem som har mistet en av sine nære eller opplevd trafikkulykkene på nært hold. I år arrangeres «Lys til ettertanke» for 25. gang.

Lystog langs E18

Under markeringen ble det gått i fakkeltog langs E18 ned til Skjee kirke, for å minnes alle dem som ikke lenger er i live. I kirken ble det holdt minnestund med flere appeller, sang og musikk ved blant annet Sigvart Dagsland, som selv var utsatt for en alvorlig trafikkulykke på riksvei 3 i Romedal i Stange i Hedmark i januar i fjor.

– Jeg føler med dere

Hoksrud ønsket å vise respekt for alle dem som har mistet livet og medfølelse for de skadde, etterlatte og pårørende i sin tale.

– Å miste noen man er glad i, kan vanskelig beskrives med ord. Det er en tragedie når ulykken rammer. Et tomrom som aldri blir fylt, og en bunnløs sorg som knapt kan bæres for dem som sitter igjen. En mor, en far, et barn. En stol står tom, og det føles så urettferdig, sa han.

Hverdagshelter

Han benyttet oppmerksomheten til å takke alle dem som jobber i ambulanse, brannvesen, Vegvesenet, politi og redningsmannskap for den uvurderlige jobben de gjør i møte med brutale ulykker.

– Tusen takk for innsatsen dere legger ned. Dere er skikkelig hverdagshelter, sa han.

Hoksrud takket også Trygg Trafikk, Statens vegvesen, fylkeskommunen og en rekke frivillige organisasjoner for deres viktige bidrag til trafikktrygghetsarbeid i hele landet.