Advarer bilister: – I dag blir det mye trafikk og køer på E18 annonse Det er ventet stor utfart allerede fra klokka 12. 01.06.2018 kl 10:46

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det er vegtrafikksentralen som ber trafikanter være forberedt på køer og økende trafikk allerede fra klokka 12.

LES OGSÅ: Det blir mer kø-kaos på E18

Fare for kø

– På E18 fra Porsgrunn til Kragerø forventes det mye trafikk i dag og fare for kø fra klokken 12 til 18 . To omkjøringer kan benyttes fra Island til Gjerdemyra via Siljan og Straume. Eller fra Skjelsvik til Gjerdemyra via Straume , skriver vegtrafikksentralen på Twitter.

E18 er fortsatt stengt mellom Heistad i Porsgrunn og Rugtvedt i Bamble, og arbeidet på tunnelene vil ikke være ferdig før i september. Dermed må bilistene belage seg på omkjøring en god stund til.

Den siste tiden har det blitt meldt om flere timer med køer, og i pinsehelgen var det kraftig utfart og køene deretter.

Må stenge på grunn av sikkerhet

– Dessverre blir det enda en sommer med omkjøring via Brevik for bilistene – med de belastningene det medfører. Nye Veier lager nye tunnelløp parallelt med rehabilitering av eksisterende løp. Dette er et svært omfattende og komplekst prosjekt. Det er nok selve arbeidets karakter, omfang og lignende som er begrensende når det gjelder når vi kan åpne. Det er mye sprengningsarbeid som er tidkrevende og hvor vi setter sikkerhet før fremdrift, sa kokmmunikasjonssjef Christian Altmann i Nye Veier tidligere denne uka.