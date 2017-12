Advarer bilister: Nå blir det speilglatte veier annonse Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel. 05.12.2017 kl 11:44 (Oppdatert 11:51)

Eirik Haugen

Varselet gjelder Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og sørlige strøk av Oppland og Hedmark.

Glatt på veibanen

– Det er lite nedbør som kommer, med det som kommer gjør at det kan bli glatt å gå, man kan få is på bilen og blir glatt å kjøre, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga hos Meteorologisk institutt til budstikka.no.

Nedbøren starter tirsdag kveld. Varselet gjelder for tirsdag kveld og natt til onsdag.

– Vi går inn i en periode der det er mildluft som venter. På torsdag kan det, slik det nå ser ut, bli mange varmegrader, sier meteorologen.