Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Advarer mot såpeglatte veier i store deler av Telemark KJØR OG GÅ FORSIKTIG: Det er såpeglatt på Telemark-veier torsdag morgen. Klokken 08.00 er samtlige strø- og saltebiler ute på veiene. MISTET HJULET: En bil mistet hjulet i Klostergata torsdag morgen. Det skapte noe saktegående kø i Skien. (Foto: Hege Gulseth) annonse Et tynt islag på veiene gjør torsdagsmorgenen utfordrende for både bilister og gående. Statens vegvesen har samtlige strø- og saltebiler ute. 22.12.2016 kl 07:41 (Oppdatert 10:00)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 35 54 32 22 Torsdag morgen advarer Telemark-politiet mot såpeglatte veier. Med store bokstaver skriver de på Twitter: «KJØR FORSIKTIG DET ER MEGET GLATT MANGE STEDER». Advarselen gjelder altså store deler av Telemark. TELEMARK: TRAFIKK GENERELT: KJØR FORSIKTIG! DET ER MEGET GLATT MANGE STEDER. — Politiet Telemark (@polititelemark) 22. desember 2016 Ulykke like før 08.00 Statens vegvesen har ikke fått fryktelig mange meldinger om biler i trøbbel mandag morgen, men like før klokken 08.00 tvitrer 110 Telemark at de reiser på trafikkulykke i krysset Sverresgate/Kirkebakken i Porsgrunn. Ifølge politiet er to personbiler involvert i ulykken og det er personskade: En mann i 30-årene fra Porsgrunn er kjørt til Sykehuset Telemark. Ifølge politiet har den ene bilen kommet over i motgående kjørefelt. Det er mannen som kjørte denne bilen som er kjørt til sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. I tillegg har en bil som har mistet hjulet problemer i Klostergata i Skien. Politiet var raskt på plass, og bilen står halvveis på fortauet langs veien. Det er normalt mye trafikk her på denne tiden av døgnet, og i 08-tiden går trafikken tregt forbi. Jobber på spreng – Alle strøbiler oig saltebiler er ute nå, det er veldig mye mannskap ute, sier Trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen, Jøran Røsaker. – Det regnet mye i går kveld for deretter å klarne opp, så det er klart det er glatt litt rundt om i fylket. Røsaker sier at bilene deres for tiden er i Drangedal, Lunde, Ulefoss og på Jønnevald i Skien. Han sier at det også er svært glatt i Vestfold, og at de har sendt noen biler dit. Vanskelig å se Det er spesielt i sidegater og mindre gater de såpeglatte partiene kan komme overraskende på. – Folk må kjøre forsiktig nå. Det tar litt tid å få veiene bare igjen, sier han, og undertstreker at den tynne isen kan være vanskelig i skimte i mørket. Veitrafikksentralen advarer bilister på Østlandet generelt. – Det er ingen tvil om at det er glatt ute i dag. Vi strør og salter på veiene, og oppfordrer alle til å kjøre forsiktig i dag, sier Gun Åserudhagen, vaktoperatør ved Statens vegvesen øst til NTB. Så langt har det ikke vært noen alvorlige ulykker, og trafikken flyter greit til tross for glatte veibaner. – Det er ikke den største trafikken i dag, det blir nok slik det var i går. Mange har nok dratt på ferie allerede, sier Åserudhagen. Veien ble stengt Også onsdag kveld var det speilblanke veier i Telemark: Hele Tinnsjøvegen stengt etter at det var tre ulykker på kort tid. Blant annet ble seks personer skadet i en frontkollisjon på strekningen onsdag. annonse annonse