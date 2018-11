Advokat: – Det er lov å klage på naboens julelys LYSER OPP: Noen er mer glad i å julepynte sine hus både innvendig og utvendig. (Foto: NTB Scanpix) annonse Julen nærmer seg og mange benytter anledningen til å dekorere sine hus med julelys. Det har naboer rett til å klage på, ifølge advokat. 23.11.2018 kl 12:20

NTB

– Det finnes ingen lover og ordensregler som handler konkret om dette med julelys. Men eierseksjonsloven og borettslagsloven har generelle regler som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen, sier advokat Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Paragraf 2 i naboloven fastslår at ingen må ha eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen. Det er imidlertid tettheten mellom naboene som avgjør.

Lauridsen sier at det skal mye til for å få medhold i en klage på naboens julelys, og anbefaler å snakke med naboen direkte først.

– Fungerer ikke det, så bør du gå til styreleder og legge fram saken. Borettslaget må kunne påpeke pynting som er til ulempe for naboer og finne en ordning, sier han.