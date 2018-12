AFP: Ni nye pågripelser i Marokko etter drapene på Bø-studentene

* Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. De hadde kuttskader på halsen.

* Fredag var kistene med de to på vei fra Casablanca i Marokko til København i Danmark.

* Fire menn er mistenkt for drapene. Én av dem ble pågrepet i Marrakech tirsdag, mens de tre andre ble pågrepet på en buss torsdag. I forbindelse med pågripelsen ble det beslaglagt flere kniver.

* Onsdag bekreftet marokkansk påtalemyndighet at den pågrepne har bånd til en ikke navngitt terrorgruppe, og myndighetene etterforsker dobbeltdrapet som en terrorhandling.

* Ifølge Danmarks etterretningstjeneste PET kan drapene knyttes til IS.

* FFI-forsker Petter Nesser sier det er tegn som kan tyde på at drapene har et jihadistisk motiv.

* To andre menn som ble pågrepet tirsdag, ble løslatt etter avhør, får VG opplyst.

* Videoen som knyttes til dobbeltdrapet, er etter all sannsynlighet ekte, opplyste Kripos fredag.

* På en annen video sverger fire menn troskap til IS. Marokkanske myndigheter bekrefter at de pågrepne i saken er identiske med mennene på opptaket.

* Ifølge lokale medier campet de mistenkte i nærheten av kvinnene, men forlot området få timer før de drepte ble funnet.

* Et fransk par sier til VG at de fant de to kvinnene drept utenfor teltet. En kilde tett på etterforskningen bekrefter overfor avisen at det var de to som fant kvinnene.

* Både statsminister Erna Solberg og hennes danske kollega Lars Løkke Rasmussen fordømte torsdag drapene på det sterkeste.

* Imlil ligger 7 mil sør for Marrakech og er ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, som med sine 4.167 meter er det høyeste i Nord-Afrika.

* Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

(Kilder: VG, AP, AFP, Ritzau, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)