Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Alle sju i huset kom seg ut etter brann TOTALSKADD: Garasjen ble totalskadd, og taket og den ene veggen til eneboligen hvor det brant fikk en del skader. Alle sju i huset kom seg ut, og ingen ble skadet. (Foto: FREDRIK NORDAHL) annonse Da garasjebrannen spredte seg til hele huset, var det om å gjøre å komme seg ut. 05.01.2017 kl 06:09 (Oppdatert 06:13)

Fredrik Nordahl

Tlf: 35 54 32 34 Det klarte også samtlige beboere i huset på Sigeråsen på Gulset i Skien i natt. Rett etter midnatt brøt det nemlig ut en brann i garasjen tett inntil eneboligen. Brannvesen var raskt på stedet, men klarte ikke å hindre at brannen spredte seg til selve boligen. – Det var sju personer i huset, men de klarte heldigvis å komme seg ut, opplyser operasjonsleder hos politiet i Telemark. Garasjen ble totalskadd, og det ble en del skader på én vegg og på taket i den ene enden mot garsjen. annonse annonse