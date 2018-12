Ambulanse og personbil frontkolliderte- to personer til sykehus Store materielle skader: Personbilen har fått store skader i front etter ulykken på riksvei 36 i Nome mandag ettermiddag. (Foto: Jonas Fossing) ULYKKE: To personer er kjørt til sykehus etter at en personbil og en ambulanse kolliderte på riksvei 36 ved Helgen mandag ettermiddag. (Foto: Jonas Fossing) KØ: Det oppsto køer og trafikale problemer som følge av ulykken på riksvei 36 mandag ettermiddag. I 16-tiden flyter trafikken greit igjen. (Foto: Jonas Fossing) annonse To personer er skadet i en trafikkulykke på riksvei 36 i Nome. 03.12.2018 kl 15:02 (Oppdatert 18:15)

En ambulanse og en personbil har frontkollidert på riksvei 36 ved Helgen i Nome.

To personer til sykehus

Ifølge Sør-øst politidistrikt skal to personer ha blitt skadet i ulykken.

– To kjøretøy står på et jorde. Ingen fastklemte. Fører av personbil blir tatt hånd om av helsepersonell, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter, klokken 15.16 mandag ettermiddag.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen opplyser at de to personene har blitt kjørt til sykehus i Skien.

– Vi vet foreløpig ikke noe om skadegraden til de involverte, sier Eikedalen.

De involverte er en mann i 40-årene fra Nome og en kvinne i 60-årene fra Skien. Mannen var sjåfør av ambulansen, mens kvinnen kjørte personbilen.

Frontkollisjon

Det er også uvisst hva som er årsaken til ulykken, men et av kjøretøyene skal ha kommet over i motgående kjørefelt, ifølge politiet. De kolliderte front mot front og havnet utfor veien på et jorde.

Ambulansen som var involvert i ulykken var ikke under utrykning, og er en reserve-ambulanse som tidligere i dag hadde blitt brukt til opplæring, ifølge Knut Inge Skoland, ambulansesjef ved Sykehuset Telemark. Ambulansesjåføren var alene i bilen, og skal, etter hva Skoland vet, ikke ha fått alvorlige skader i ulykken.

Dette er den tredje ambulansen tilknyttet Sykehuset Telemark som er involvert i trafikkulykker siden 11. november.

Veien var stengt

Det har oppsto lange køer i forbindelse med ulykken. Politiet dirigerte trafikken på stedet, og riksveien var en periode helt stengt. I 15.40 tiden ble veien åpnet igjen.

Vardens journalist på stedet opplyser i 16-tiden at trafikken går fint igjen og at køene har løst seg opp.