Ammoniakklekkasjen stanset. En person eksponert for gass LEKKASJE: En person ble eksponert for amoniakkgass i gasslekkasjen på Yara. (Foto: Fredrik Nordahl) Amoniakk Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Ammoniakk i konsentrasjoner over 3-5 % virker etsende på slimhinner, øyne og hud. Ved inntak kan svie i munn og svelg, brekninger, magevondt, diaré og etseskader inntre. Ammoniakkgass kan gi sterk irritasjon på slimhinner og øyne. Ved innpusting av høye konsentrasjoner og/eller langvarig eksponering er det risiko for pustevansker og lungebetennelse Lignende forgiftning kan oppstå ved lekkasjer fra ammoniakkbeholdere i kjøleanlegg og fabrikker. (Kilde: Store medisinske leksikon) annonse Ammoniakklekkasjen på Herøya er stanset. Redningsmannskaper gjennomsøker nå fabrikken for å få kontroll på alt personell 21.12.2016 kl 15:09 (Oppdatert 21.12.2016 kl 21:44)

Jon-Inge Hansen

SISTE: Politiet melder klokken 15.50 at det er kontroll på alle som var i området.

– En person eksponert. Pustet inn gass. Vedkommende blir sjekket av helsepersonell, tvitrer politiet

Sjekket alle

– Vi har ikke melding om at noen er skadet, men har ikke kontroll på alt personell. Vi gjennomsøker nå fabrikken for å få full oversikt. Det er noen som har kjent lukten av ammoniakk, og de blir sjekket av helsepersonell, sier Gard Madsen i redningsstaben på Herøya Industripark.

Politiet melder klokken 15.40 at en person er eksponert for gass, men at gasslekkasjen er stoppet.

1 person eksponert for gass. Lekkasje i 7 etasje, fullgjødse 3. Lekkasjetilførsel stoppet. Ikke fare gass utenfor fabrikkens område. — Politiet Telemark (@polititelemark) 21. desember 2016

Full utrykning

Alle nødetater rykker ut til ammonikakklekkasje på Herøya, meldte 110 Telemark klokken 15.10. Ammoniakkgass er giftig å puste inn.

Ammoniakk-alarmen gikk etter at det ble påvist lekkasje på Yara/fullgjødsel 3.

– Vi har fått melding om lekkasje av ammoniakkgass i etasje ni i fullgjødselfabrikken, sier operasjonsleder Aadne Røilid.

Lokal alarm

Det har gått såkalt «Lokal alarm», som betyr alarm på det aktuelle stedet på fabrikken.

Det skal ikke være fare for skader på andre fabrikker på området, eller utenfor området.

– Det er ikke fare for noen på de andre bedriftene, eller utenfor industriområdet, sier Gard Madsen.

Alle nødetater til ammoniaklekkasje, Hydro/fullgjødsel 3, Herøya. — 110 Telemark (@110Telemark) 21. desember 2016

Redningsstaben på Herøya sendte klokken 17.00 ut denne oppdateringen:

Informasjon fra Herøya Industripark

Gassutslippet på Herøya under kontroll.

Gassutslippet er stanset og faren er over.

Det oppsto en lekkasje av ammoniakkgass i Yaras Fullgjødselfabrikk 3, 7. etasje, og denne ble stanset etter kort tid.

Det ble iverksatt lokal alarm, som innebærer at det er kun område ved denne fabrikken som var berørt. Lokal alarm er nå opphevet.

Arbeid på skadestedet og Industrivernstabens arbeid er avsluttet.

Det vil bli nedsatt en undersøkelseskommisjon for å avdekke årsaken til hendelsen.