Angrep mann med samuraisverd – pågrepet av væpnet politi i Porsgrunn annonse Mannen som kuttet en mann i hånden med ett samuraisverd i Sandefjord onsdag kveld , ble torsdag kveld pågrepet i en bolig i Porsgrunn. 18.01.2018 kl 22:21 (Oppdatert 18.01.2018 kl 22:30)

Det melder politiet i Telemark.

– En mann i 40-årene ble pågrepet av væpnede patruljer på en adresse i Porsgrunn. Han var etterlyst for å ha angrepet en person i Vestfold med sverd. Blir kjørt til Vestfold i løpet av natten, opplyser politiet.

Brukte pepperspray

Inne i boligen befant det seg en annen person som forsøkte politiet i å arrestere gjerningsmannen.

– Det hele endte med at politiet måtte bruke pepperspray for å få roet han ned. Pågripelsen for øvrig forløp udramatisk, opplyser politiet videre.

Det var ved 20-tiden onsdag kveld at politiet rykket ut til en adresse i Sandefjord, etter at en mann i 40-årene hadde blitt kuttet i fingrene med sverd.

Den fornærmede i saken, en mann i 40-årene fra Sandefjord, oppholdt seg i en leilighet i sentrum da hendelsen skjedde.

Dype kutt

Han ble sendt til sykehus, men ble er ikke alvorlig skadet. Politiet fikk først melding om at fingrene skulle ha vært kuttet av. Da de kom til stedet viste det seg at det dreide seg om dype kutt.

Den fornærmede oppga navnet på gjerningspersonen til politiet.