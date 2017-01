Anita fra Porsgrunn har funnet opp medisin som er solgt for 800 millioner anita kåss: Anita Kåss fra Porsgrunn står bak tidenes lisensavtale for norske sykehus. Pillen hun har funnet behandler leddgikt, psoriasis og MS. (Foto: ARKIVFOTO) Leddgikt Leddgikt heter på fagspråket revmatoid artritt (RA). Den kan oppstå i alle aldre, men er vanligst i alderen 40 til 60 år.

I motsetning til andre revmatiske sykdommer med betennelse i ledd gir leddgikt ofte symmetrisk påvirkning (påvirker for eksempel begge håndledd, begge knær, eller begge skuldre). Typiske sykdomstegn ved leddgikt er betennelse i ledd, smerte, stivhet og hevelse.

Det er viktig å starte medikamentell behandling så raskt som mulig for å redusere sykdomsaktivitet med benskade i ledd.

Den revmatiske betennelsen ved leddgikt kan også angripe indre organer. Man regner med at mellom en halv og en prosent av befolkningen i Norge har leddgikt.

Hvert år får rundt 25 nye personer, per 100.000, leddgikt.

Det er flere kvinner enn menn som får sykdommen. Kilde: Norsk Revmatikerforbund annonse Legen fra Porsgrunn oppdaget pille mot leddgikt, psoriasis og MS. Nå er rettighetene solgt for svimlende 800 millioner. 24.01.2017 kl 07:46

Lena Beathe Arneberg

Forsker og lege Anita Kåss (37) står bak en medisin som behandler leddgikt, psoriasis og MS. Lisensavtalen for medisinen er nå solgt til et japansk legemiddelfirma og kan bety milliardinntekter.

– Dette er den største lisensavtalen gjort av et norsk sykehus noensinne, sier administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen i Inven2 til Finansavisen. Inven2 arbeider med kommersialisering av norsk sykehusforskning.

Jobber på Betanien

Kåss jobber til daglig som forsker ved Betanien hospital i Skien. Hun har nå utviklet en hormonbasert medisin mot leddgikt, psoriasis og MS, sykdommer som rammer rundt 6 prosent av befolkningen i Norge. Målet er om noen år å ha kjørt nok studier til en FDA-godkjenning i USA og Europa.

Medisinen hemmer et hjernehormon å sende ut feil signaler. Kåss' medisinering angriper årsaken til problemene.

– Disse sykdommene har ett fellestrekk, nemlig at de blir bedre under svangerskap og verre etter fødsel. Jeg tenkte at det måtte skyldes hormonelle faktorer, sier Kåss til Finansavisen.

Testresultater viser ifølge Kåss effekt etter fem dager, mot normalt 12 uker for dagens medisiner på markedet. Det vakte internasjonal oppsikt, og nå har det japanske selskapet Astellas betalte 800 millioner kroner for lisensavtalen til patentet.

Blokkerer hormon

– Lege og forsker Anita Kåss ved Betanien Hospital i Skien har funnet muligheter for ny behandling av leddgikt. Et relativt nyoppdaget hormon som frigjør kjønnshormonet gonadotropin i hjernen kan spille en sentral rolle, skriver Norsk Revmatikerforbund (NRF) i en artikkel om medisinen.

Kåss har studert den mulige terapeutisk effekt av å blokkere det gonadotropinfrigjørende hormonet hos pasienter med leddgikt. Kåss og hennes medarbeidere er de første som har studert sammenhengen mellom dette hormonet og leddgikt.

– Reduksjon av kjønnshormonet reduserte også flere markører av sykdomsaktivitet raskt hos leddgiktpasienten, skriver NRF

Har rettigheter

Det er også en provisjonsavtale knyttet til medisinen, som både Kåss og sykehuset Betanien vil få en andel av.

– Vi eier rettighetene, men Kåss har også rettigheter som oppfinner gjennom en avtale mellom oss. Hvor stort det blir avhenger av om medisinen kommer på markedet, men dit er det fortsatt langt fram, sier direktør Terje Danielsen ved Betanien Hospital.

Stolt ordførermann

Anita Kåss er gift med Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap).

– Det er klart jeg er stolt av henne. Hun har jobbet så systematisk over mange år for å finne nye behandlingsformer for sykdommer som rammer mange, sier han.

– Blir avtalen feiret i hjemmet?

– Det har vært mange milepæler underveis i denne forskningen. Vi har ikke ikke planlagt noen feiring, vi er nøkterne sånn, ler Robin Kåss.