Anita fra Porsgrunn har sikret milliardavtale med pillefunn

Legen fra Porsgrunn oppdaget pille mot leddgikt, psoriasis og MS. Nå er rettighetene solgt for svimlende 800 millioner. 24.01.2017 kl 07:46

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 NTB Forsker og lege Anita Kåss (37) står bak en medisin som behandler leddgikt, psoriasis og MS. Lisensavtalen for medisinen er nå solgt til et japansk legemiddelfirma og kan bety milliardinntekter. – Dette er den største lisensavtalen gjort av et norsk sykehus noensinne, sier administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen i Inven2 til Finansavisen. Inven2 arbeider med kommersialisering av norsk sykehusforskning. Jobber på Betanien Kåss jobber til daglig som forsker ved Betanien hospital i Skien. Hun har nå utviklet en hormonbasert medisin mot leddgikt, psoriasis og MS, sykdommer som rammer rundt 6 prosent av befolkningen i Norge. Målet er om noen år å ha kjørt nok studier til en FDA-godkjenning i USA og Europa. Testresultater viser ifølge Kåss effekt etter fem dager, mot normalt 12 uker for dagens medisiner på markedet. Det vakte internasjonal oppsikt, og nå har det japanske selskapet Astellas betalte 800 millioner kroner for lisensavtalen til patentet. Har rettigheter Det er også en provisjonsavtale knyttet til medisinen, som både Kåss og sykehuset Betanien vil få en andel av. – Vi eier rettighetene, men Kåss har også rettigheter som oppfinner gjennom en avtale mellom oss. Hvor stort det blir avhenger av om medisinen kommer på markedet, men dit er det fortsatt langt fram, sier direktør Terje Danielsen ved Betanien Hospital. Stolt ordførermann Anita Kåss er gift med Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap). – Det er klart jeg er stolt av henne. Hun har jobbet så systematisk over mange år for å finne nye behandlingsformer for sykdommer som rammer mange, sier han. – Blir avtalen feiret i hjemmet? – Det har vært mange milepæler underveis i denne forskningen. Vi har ikke ikke planlagt noen feiring, vi er nøkterne sånn, ler Robin Kåss. annonse annonse