Anne tar seg av sønnen som er autist. Nå mister hun 5000 kroner i måneden etter nytt vedtak Reagerer: Anne er mor til et barn med spesielle behov. Hun jobber deltid og mottar omsorgsstønad for å få hverdagen til å gå opp. Nå foreligger et nytt vedtak i kommunen som gjør at familien mister 5000 kroner i måneden. Høyre politiker Helene Røsholt vil ta saken opp politisk. Hun mener dette er å straffe de svakeste. Familier med syke barn rammes av et nytt vedtak i Skien kommune. For Anne (41) betyr dette 5000 kroner mindre hver måned. 24.04.2018 kl 12:09

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Anne (41) har god utdannelse, jobber deltid og tar seg av sønnen som er autist og har epilepsi. Like før påske dumpet det et brev ned i postkassa fra Skien kommune som vil få store konsekvenser for familien.

– Jeg har mottatt omsorgsstønad i mange år og det har hjulpet meg slik at jeg kan jobbe i en 60 prosent stilling ved siden av. Men plutselig var det avslag på grått papir, forteller Anne.

I brevet som Varden har fått tilgang til står det at vilkårene for omsorgsstønad er oppfylt da mor i denne saken har et særlig tyngende omsorgsarbeid rundt sønnen. Det nye er at Skien kommune har gjort et vedtak som sier at hjelpestønaden man mottar fra Nav skal trekkes fra omsorgsstønaden. På den måten gir kommunen med den ene hånda og tar med den andre.

– Det vil si at jeg egentlig går i minus og at jeg vil ha rundt 5000 kroner mindre i måneden. Dette gjelder jo ikke bare meg, det gjelder mange. Man blir så lei og frustrert. Det skal alltid tas fra de svake, sier Anne.

275 mottakere

Vedtaket er gjort av administrasjonen i Skien kommune og er et lovlig tiltak.

– Derfor gir det ikke noe grunnlag for å klage. Det er ordningen vi må forandre, sier Høyre politiker Helene Røsholt.

Det er om lag 275 personer i Skien kommune som mottar omsorgsstønad, og i 2017 brukte kommunen cirka 13 millioner kroner på denne støtteordningen.

Erik Nordberg, kommunalsjef Helse og Velferd i Skien kommune, forteller at saken ikke var oppe til politiske behandling og at endringen ble iverksatt av kommunalrådet høsten 2017, med bakgrunn i hva som er praktisert i andre kommuner.

– Det ble ikke foretatt en utregning på eventuelle økonomiske besparelser for kommunen i følge med innføring av endringene, sier Nordberg, som ikke ønsker å kommentere Annes sak spesielt.,

– Generelt så informeres det om klageordningen i følge med vedtak på tjenester. Dersom det er ønske om det, kan saker også fremmes politisk til administrasjonen og i det kommende hovedutvalget vil vi redegjøre for endringene knyttet til omsorgsstønad, sier Nordberg.

Vil kjempe politiske

Politiker Helene Røsholt reagerer sterkt på den nye ordningen.

– Folketrygden gir åpning for å trekke hjelpestønaden fra omsorgsstønad. Det er opptil kommunene hvordan de håndterer det. Jeg kommer til å kjempe hardt for å få orden på dette. Jeg vil løfte det opp politisk, sier Røsholt.

Kan løses enkelt

– Det er en svak gruppe det er snakk om. 5000 kroner er kanskje det lille ekstra som gjør at mor klarer å opprettholde jobben utenom. Om flere må ut i full jobb for å få hverdagen til å gå rundt kan det resultere i både sykemeldinger og i verste fall blir noen uføre. Jeg tenker også i et folkehelseperspektiv og på det psykiske.

– Det er et samfunnsøkonomisk kjempeproblem som vi kan løse på en enkel måte ved at de blir en inntekt i stedet for en utgift. Anne jobber deltid, det må vi legge til rette for. Det står stor respekt av de familien som har barn med spesielle behov. Vi kan ikke telle kroner på den måten, slår Røsholt fast.

– Vi ikke kan henge oss opp i kommunale og statlige budsjetter. Det handler om mennesker.

Tar kampen for flere

Anne blir blank i øyne. Hun er rørt over at Røsholt vil ta saken opp politisk.

– Jeg føler at det ikke er noen forståelse for at vi må legge opp hverdagen ut fra barna våre. Vårt barn kan ikke være alene, han må ha kontinuerlig tilsyn. Nå må kommunen skjønne at vi har mer enn nok. Vi ønsker å være foreldre så lenge vi har helse til det, så får vi bestemme når bolig for vår sønn er aktuelt.

– Skal kommunen bruke penger på å sette inn assistenter i disse tilfellene? Det koster jo også penger. Jeg tenker på alle i samme situasjon som vil være mamma og pappa for barna sine. La oss få gjøre jobben selv. Men, legg da til rette for at vi kan jobbe deltid og allikevel leve et godt liv. Jeg tar ikke kampen bare for oss, jeg tar den for den for alle som har barn med spesielle behov, avslutter Anne.