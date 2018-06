Annenhver byggeplass ble stanset STANSET: På mange byggeplasser overholdes ikke sikkerhets- og vernereglene. Av de 500 bygg- og anleggsplassene som Arbeidstilsynet kontrollerte i mai, ble arbeidet på nesten halvparten stanset. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse Av 500 byggeplasser som Arbeidstilsynet kontrollerte i mai, ble arbeid på nesten halvparten stanset. Nå risikerer 200 virksomheter å bli straffet på pungen. 04.06.2018 kl 14:32 (Oppdatert 14:35)

NTB

De kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden, opplyser Arbeidstilsynet på sine nettsider mandag.

I fjor tok Arbeidstilsynet i bruk overtredelsesgebyr i langt større grad enn tidligere når inspektørene avdekket brudd på regelverket ved farlig arbeid i høyden. Nå skjerper tilsynet reaksjonsbruken også ved farlig arbeid med sag for å få flere virksomheter til å bruke de nødvendige verneinnretningene.

– Målet med aksjonen er å forebygge ulykker. Å utsette arbeidstakerne sine for noe så farlig som å jobbe med sag der verneinnretningen er fjernet, må få konsekvenser, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Særlig fall fører til flest dødsfall og alvorlige skader.

Å straffe bedriftene økonomisk har imidlertid ikke hatt ønsket effekt – så langt.

– Etter fjorårets aksjoner hadde vi håpet på bedre etterlevelse av regelverket enn det vi opplevde i også i denne aksjonen. Arbeidstilsynets mål er ikke å gi flest mulig gebyr, men at flest mulig skal ta sikkerhet på alvor. Derfor er det skuffende at vi også denne gangen finner så mange tilfeller som er så alvorlige at vi må stanse arbeidet eller vurderer å gi overtredelsesgebyr, sier Vollheim.