Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Åpner etter fire stengte måneder OMKJØRING: Det var omkjøring på E18 for trafikanter som skulle fra Rugtvedt til Stathelle mens arbeidet i Høgenheitunnelen pågikk. (Foto: Arkiv/Statens vegvesen) annonse Det tok litt mer tid enn planlagt, men i dag kan bilister endelig ta tunnelen. På dagtid, iallfall. 03.02.2017 kl 09:16 (Oppdatert 09:37)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Fredag 3. februar klokka 13.00 åpner riksvei 354, Høgenheitunnelen, i Bamble for trafikk. I første omgang åpner tunnelen for trafikk om dagen. Tunnelen kommer altså fortsatt til å være stengt om natten. Nattestengingen varer fram til 20. mars, ifølge Statens vegvesen. Fant 50 år gammelt sprengstoff – må utsette tunnelåpning i én måned – Av hensyn til trafikanter og publikum kan vi nå la tunnelen være åpen fra klokken 06.00 til klokken 21.00. Det gjenstår fremdeles en del arbeid og testing av alle systemer. Derfor må vi fortsatt holde stengt om natten til alt er klart, sier byggeleder Egil Grønskei. Alt er skiftet Høgenhei-tunnelen har vært stengt siden 26. september 2016. Siden da er tunnelen totalrenovert. All teknisk utrustning er skiftet. Det er montert flere overvåkningskamera med direkte forbindelse til Vegtrafikksentralen. Det er også satt opp nye tekniske bygg utenfor tunnelen. I tillegg er kjørebanen senket noe og alt system for overvann og drenering er skiftet. Det er også arbeidet med vann- og frostsikring i tunnelene for å hindre lekkasjer. Frykter trafikkaos og lange køer når E18 stenges – Etter siste kraftige regnvær i uke to oppdaget vi nye lekkasjer i tunnelen. Disse måtte vi håndtere. Vi satte derfor opp flere vann- og frostsikringsmatter for å tette alle lekkasjene i tunnelen. I det hele tatt har vi gjort veldig mye vann- og frostsikring i tak og vegger i Høgenheitunnelen, sier Grønskei. FARLIG: Forsvarets hunder har funnet udetonert sprengstoff. Ledningene fører til tenneren og sprengstoffet. Foto: Statens vegvesen Fant sprengstoff Men det var ikke bare lekkasjer som forsinket tunnelarbeidet: I november fant arbeiderne sprengstoff fra 1962. Tunnelen skulle i utgangspunktet bli åpnet for dagtrafikk 19. desember, men ble dermed utsatt. – Vi er nødt til å fjerne alt det gamle sprengstoffet. Dette forsinker framdriften. Vi må først og fremst tenke på sikkerheten til de som arbeider inne i tunnelen, sa byggelederen da. annonse annonse