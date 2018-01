Åpnet sykehusets nye akuttmottak ALT KLART PÅ BAKKENIVÅ: Seksjonsleder Beate Våge Lia og de ansatte har stått på for å gjøre alt klart til åpningen av det nye akuttmottaket ved Notodden sykehus. Nå er mottaket med ambulansemottak forent der det er mest naturlig. Her mottar Våge Lia blomst og takk for innsatsen under den offisielle åpningen mandag. ALLE (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) SIDE VED SIDE: Personmottak og ambulansemottak. (Foto: ) BEDRE LOGISTIKK: Knut Inge Skoland (f.v.), Lene H. Krosshus, Grete Bø og Henning Rulnes i ambulansetjenesten er godt fornøyd med mottaket. (Foto: ) annonse – Jeg er så stolt at jeg nesten sprekker! 15.01.2018 kl 14:12 (Oppdatert 14:12)

Seksjonsleder Beate Våge Lia slapp gleden løs da det var duket for åpning av det nye akuttmottaket ved Notodden sykehus mandag. Mottaket er nå etablert på gateplan der hvor den kommunale legevakten tidligere holdt til. Inngangspartiet ligger vegg i vegg med ambulansemottaket.

Styrker nedslagsfeltet

– Jeg er så stolt at jeg nesten sprekker! Vi er klare til å ta imot pasienter i et velfungerende akuttmottak. Dette er en styrking for hele vårt nedslagsfelt. Både arealer og beliggenhet legger til rette for at dette skal bli en suksess. Men vi må samtidig jobbe tverrfaglig for å opprettholde og øke kompetansenivået hos de ansatte og ha fokus på riktig pasientflyt gjennom hele akuttkjeden, mener Våge Lia.

Tidligere har akuttmottaket vært driftet fra lokaler i sykehusets andre etaje. Beate Våge Lia sier til Varden at det har vært et ønske om å flytte akuttmottaket ned i lokalene som nå er tatt i bruk. Planleggingen av flyttingen startet seinhøstes 2017.

– Hva er de største forbedringene?

– Det blir en stor forbedring med hensyn til pasientflyt og samarbeid. Nå er vi i den rette etasjen. Her blir det åpent 24 timer i døgnet. Ambulansen kommer rett inn i akuttmottaket. Det blir også bedre tilgang for luftambulansen og for å imot de dårligste pasientene, sier Våge Lia.

Mye bedre for ambulansene

Ambulansesjef ved Sykehuset Telemark, Knut Inge Skoland, mener det nye akuttmottaket gir en mye bedre logistikkløsning enn tidligere for ambulansetjenesten.

– Nå får vi en fast plass å levere. Vi slipper å bevege oss opp i flere etasjer. Vi blir også raskere frigjort for neste oppdrag. Logistikken blir langt bedre enn den har vært fram til i dag, mener Skoland.

Også sykehusdirektør Tom Helge Rønning er glad for den nye løsningen.

– Resultatet har blitt veldig bra. Det at vi tar i bruk lokalene her gir en bedre pasientflyt, mulighet for god logistikk og behandling i en tidlig fase, sier han.

Direktøren ser også det symbolske ved innvielsen av det nye akuttmottaket.

– Dette befester at vi ønsker å legge til rette for at Notodden sykehus kan utvikle seg best mulig som akuttsykehus. Jeg er opptatt av at sykehuset skal få posisjonere seg og jobbe godt med det akuttmedisinske – både akuttmedisin og akuttkirurgi. Dette synes jeg åpningen av akuttmottaket er et symbol på, sa Rønning i sin hilsen foran mange frammøtte ved den offisielle åpningen.