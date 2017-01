Åpning av tunnel blir utsatt etter vannlekkasje OMFATTENDE: Høgenhei-tunnelen fra 1962 har de siste månedene vært gjennom omfattende rehabiliteringsarbeider. annonse Bilistene må kjøre rundt en stund til. 19.01.2017 kl 09:13

Eirik Haugen

Åpningen av Høgenhei-tunnelen på riksvei 356 er utsatt.

Årsake ner at det er oppdaget vannlekkasjer i tunnelen, melder Statens vegvesen.

Kraftig regnvær

– Etter det kraftige regnværet i uke 2 ble det oppdaget nye vannlekkasjer som må håndteres. Dette arbeidet kommer til å forsinke åpningen av tunnelen fordi det må monteres mer vann- og frostsikringsmatter på veggene i tunnelen, skriver kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch i en pressemelding.

Han opplyser at åpningen av tunnelen blir utsatt til uke 5.

– Statens vegvesen er klar over at stengingen av Høgenhei-tunnelen har vært til ulempe for befolkningen i Bamble, men når vi åpner tunnelen ønsker vi at den skal være trygg for alle, og at alle systemer fungerer etter hensikten, skriver Rasch.

Fant dynamitt

Ifølge de opprinnelige framdriftsplanene skulle Høgenhei-tunnelen være dagåpen for trafikk fra 19. desember, men i november fant arbeidsfolkene udetonert dynamitt under veibanen. Dette fører til omfattende merarbeid, og dermed ble åpningen utsatt til slutten av januar.

Nå er altså åpningen utsatt igjen.