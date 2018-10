Arbeidere fant dynamitt i spesialavfallet annonse Arbeidere ble bedt om å evakuere arbeidsplassen etter at det ble funnet gammel dynamitt i en boks for spesialavfall. 15.10.2018 kl 18:12 (Oppdatert 18:21)

Birte Ulveseth

Dette er det Rjukan Arbeidblad som melder.

Det var ansatte i Jan Stenersen Transport AS som gjorde funnet. Da de oppdaget innholdet i den røde boksen for spesialavfall forlot de boksen og tok kontakt med politiet. De ble bedt om å forlate arbeidsplassen umiddelbart.

– Dynamitten kan gå av ved håndtering fordi den er gammel og ustabil. Vedkommende som har lagt dynamitten har ikke bare utsatt seg selv for fare, men andre også. Dette liker vi i politiet like dårlig som karene som jobber her, sier seksjonsleder for politiet på Rjukan Knut Aas til RA.

Ingen vet hvem som la dynamitten i den røde boksen. Og Knut Aas tviler på om det er mulig å finne vedkommende.

– De som har gammel ammunisjon eller dynamitt de vil bli kvitt, kan kontakte oss i politiet. Da blir det en trygg og god løsning innenfor lover og regler, oppfordrer Aas.