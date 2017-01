Arbeidsledig Skiens-mann fikk syv rette to ganger

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

VANT SEKS MILLIONER: Den arbeidsledige SKiens-mannen vant seks millioner kroner. (Foto: Norsk Tipping)

Skiens-mannen spilte samme rekke to ganger, og sannelig gikk det inn. Dermed kan han notere seg nesten seks millioner kroner på konto. Også en annen mann fra samme by ble rikere lørdag kveld.

14.01.2017 kl 21:32 (Oppdatert 21:56)

Det ble fire nye Lotto-millionærer lørdag. Én av de heldige leverte altså samme rekke to ganger, og fikk dermed dobbel gevinst.

– Er det sant? Jeg spiller noen faste kuponger som jeg satt opp for mange år tilbake. Dette var jo helt utrolig, sa mannen til Norsk Tipping lørdag kveld.

Kunne ikke tro det var sant

Ettersom det var fem rekker som gikk inn ble de drøyt 14 millionene i potten delt på fem vinnerrekker. En kvinne fra Vest-Agder, en mann fra Åsnes og en mann fra Telemark ble dermed 2.963.440 kroner rikere denne lørdagen. En annen mann fra Telemark var den ekstra heldige spilleren som hadde to ganger vinnerrekka inne, og vant dermed 5.926.980 kroner, skriver Norsk Tipping.

– Jeg er helt måpende jeg nå. Er det helt seriøst? Nesten seks millioner kroner, altså, sier mannen som nesten ikke kan tro det er sant.

Skien-mannen som fikk dobbel lykke denne lørdagen er arbeidsledig, og legger ikke skjul på at pengene kommer godt med.

– Jeg har et par unger som skal få litt også, men nå kan jeg jo få meg et sted å bo og kjøpe meg en bil, forteller den glade millionæren.

Har ikke fått tak i nybakt millionær

Den andre mannen fra Telemark, som prikket inn sju rette tall lørdag, viste seg også å være fra Skien.

– Å jøss, denne telefonen har jeg bestandig drømt om. Dette var flotte greier. Pengene kommer godt med, men hva jeg skal bruke de på klarer jeg ikke å si her og nå, forteller mannen.

Her er vinnerrekka: 1 - 6 - 15 - 19 - 30 - 33 - 34

Tilleggstall: 13