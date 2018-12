Arbeidsulykke ved skisenter- 25-åring skal ha kommet i klem annonse En mann skal ha kommet i klem i forbindelse med lasting av varer fra en lastebil. 07.12.2018 kl 14:08 (Oppdatert 21:57)

Arbeidsulykken har skjedd ved Rauland skisenter i Vinje. Det melder politiet like over klokken to fredag ettermiddag.

– En person har kommet i klem etter å ha lastet varer ut av en lastebil. Vedkommende har trolig vært bevisstløs, ellers ukjent skadeomfang, skriver Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Den skadde ble kjørt til Spar-butikken i Rauland og ventet på nødetatene der. Han ble fraktet dit for at han skulle være mer sentralt lokalisert.

– Ambulansepersonalet har snakket litt med han. Han har førlighet i armer og bein, og svarer greit for seg, opplyser politiet.

Mannen er 25 år.

Politi og ambulanse rykket ut til stedet.

– Mannen har fått deler av en vegg over seg i forbindelse med løft, og det kan virke som om årsaken er en stropp som har løsnet, sier operasjonsleder Christian Gulli ved Sør-øst politidistrikt fredag kveld.

– Politiet oppretter sak ettersom det er en arbeidsulykke med personskade, sier han.