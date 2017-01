Årets influensa er du ikke immun mot

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Halvveis inn i influensasesongen har 3.000 personer blitt innlagt. – Vi har hatt flere pasienter og har også sett flere alvorlige tilfeller og flere komplikasjoner til influensa enn det vi ser i en vanlig sesong. Vi må i alle fall flere år tilbake før vi kan finne en sesong som har rammet oss så kraftig som denne, forteller overlege i infeksjonsmedisin ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), Arne Broch Brantsæter, til TV2. MANGE SYKE: Beklager folkens. Nå har influensaen kommet for alvor Dårlig immunnitet På spørsmål om hvorfor flere blir syke i år enn tidligere år svarer han at det trolig er fordi immuniteten mot dette viruset som nå sirkulerer er dårligere. – Men det er viktig å legge til at det først og fremst er eldre mennesker og de med kroniske sykdommer som har blitt alvorlig syke, sier han. FORTSETTER: Jule- og nyttårsfeiring trues av feber og hoste Eldre blir syke I tillegg til eldre mennesker kan viruset ramme små barn hardt. Denne sesongens RS-virus, som er en luftveisinfeksjon, rammer vanligvis spedbarn under tre måneder som er syke fra før, men i år rammes også normalt friske barn. KOM TIDLIG: Nå er influensaen her – Det er det som er spesielt i år, at i tillegg til disse gruppene, så har vi hatt unger opp til to år som har havnet på pustemaskin på grunn av RS-virus, forteller Thomas Rajka, som er avdelingsleder på Barneintensiven ved Oslo universitetssykehus.