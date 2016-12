Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Åstedsgranskere til Rjukan mandag Mandheimen: Mandheimen dagen etter brannen. (Foto: Marie Roksund) Åstedsgranskere skal mandag sette i gang arbeidet ved brannrammede Mandheimen asylmottak på Rjukan. 31.12.2016 kl 22:22

Nils Skumsvoll/NTB

Tlf: Lørdag fikk evakuerte naboer flytte hjem igjen. – Nå skal stedet være sperret av med gjerde rundt hele. Dørene plomberes, og det blir kontinuerlig vakthold gjennom helga, opplyser operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt til NTB lørdag ettermiddag. Kamben sier åstedsgransking skal settes i gang mandag. Lørdag drives taktisk etterforskning, deriblant vitneavhør. Politiet fikk melding om røykutvikling i fjerde etasje i Mandheimen statlige asylmottak klokken 22.05 fredag kveld. En time senere sto det flammer ut av pipa, og ikke lenge etter var det synlige flammer i fjerde etasje i murbygningen. Det er satt opp sperringer rundt et stort område rundt Mandheimen asylmottak etter brannen natt til lørdag. To piper stikker opp fra det nedbrente loftet. Brannsjef i Tinn kommune, Ken Espen Drager, fortalte tidlig nyttårsaften til Varden at brannvesenet jobbet med å sikre at ikke bygget tar fyr igjen etter nattens store flammehav. Hjem igjen 46 beboere ble fredag evakuert fra bygningen, som ble oppført på UNESCOS verdensarvliste i fjor sommer. Ytterligere 24 personer ble evakuert fra boliger i nærheten. Like etter klokka 10 lørdag formiddag meldte kommunen at brannen var slukket, men at etterslukking ville foregå i flere timer. Dermed kunne naboene flytte hjem igjen, mens beboerne på asylmottaket innlosjeres på Skinnarbu, opplyser Tinn kommune på nettsidenesine.

Det jobbes med å finne en løsning slik at beboere fra Mandheimen med bistand fra politi kan komme inn i bygget for å hente personlige eiendeler. Lokalbefolkningen bidrar Lokalbefolkningen på Rjukan stilte tidlig opp for å hjelpe beboerne ved mottaket, skriver Dagbladet. Allerede natt til lørdag begynte folk å komme med tøy, og lørdag har Røde Kors-huset i byen stått åpent for alle som ville bidra. – Det er en helt utrolig tilstrømming av folk. Nå må vi faktisk stoppe mottaket av klær en periode så vi får sortert. Folk kommer med pengegaver, sekker med flotte klær, og vi har til og med fått telefoner fra folk langveisfra som ønsker å bidra, sa leder Morten Gustavsen i Røde Kors i Tinn og Rjukan til avisa. Mange av asylsøkerne ble først innkvartert i Røde Kors-huset etter brannen. Gustavsen forteller at de fleste av dem bare hadde det de sto og gikk i, og flere av dem manglet sko. Kraftig vind Brannen i bygningen utviklet seg trolig mens brannvesenet var der og lette etter kilden til røykutviklingen. Etter det operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt beskriver som noen hektiske timer, ble brannen meldt slukket like før klokka 5 lørdag morgen. Slukningsarbeidet var vanskelig på grunn av kraftig vind og gnistregn fra brannen. Over 50 personer fra brannvesen, politi, helsevesen, Tinn kommune, Røde Kors og Sivilforsvaret bidro i arbeidet. Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om hvor eller hvordan brannen startet. annonse annonse