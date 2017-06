Avisbud sørget for at leteaksjon kunne avblåses annonse En eldre mann kom til rette etter at han ble funnet av et avisbud torsdag morgen. 22.06.2017 kl 06:12 (Oppdatert 06:16)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Mannen gikk da langs Sannivegen i nærheten av Riis i Gjerpensdalen.

Han bor i Porsgrunn sentrum og ble meldt savnet av sin kone klokka halv fire natt til torsdag.

Politiet satte i gang med å lete. Tre politipatruljer og en politihund ble satt i aksjon.

Like før klokka 06 ble det meldt at mannen i begynnelsen av 80-årene var kommet til rette. Det var et observant og morgenfriskt avisbud som så mannen gå langs veien og som meldte fra til rette myndigheter, får Varden opplyst av operasjonsleder.