– Både gårdeiere og næringsdrivende har ansvar på linje med kommunen FARLIG: Hvis istappene faller ned på folk, kan det får alvorlige konsekvenser både for dem de faller på, for huseier og for den som har driftsansvar for bygget. Her fra Skien sentrum mandag ettermiddag. (Foto: Ragnhild Johansen) kathrine nakken: – Vi oppfordrer publikum til å være ekstra oppmerksomme nå i denne perioden hvor det er glatt og fare for takras, sier leder for handelsforeningen Skien By, Kathrine Nakken. (Foto: Fredrik Pedersen)

Det har kommet inn flere meldinger om farlige istapper på mange bygg i Skien sentrum. Blir de ikke fjernet ventes det bøter. 04.02.2019 kl 16:19 (Oppdatert 22:07)

– Det er gårdeier sitt ansvar å fjerne istappen på bygget. Gårdeier kan bli bøtelagt om ikke istappen blir fjernet. Dette gjelder sikkert også flere byer en Skien, opplyser politiet på Twitter.

Hvis de faller ned på folk, kan det får alvorlige konsekvenser både for dem de faller på, for huseier og for den som har driftsansvar for bygget.

Sjeldent med bøter

Men gårdeierne får ikke bot uten videre:

– Det er veldig sjeldent at det kommer så langt som til at vi gir bøter, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland ved politiet i Agder.

– Det normale er at gårdeierne tar ansvar når de har fått pålegg om å fjerne faren. Det er først hvis de ikke gjør det, at det er aktuelt med bot, sier han.

Men han synes ikke det er faren for bot som bør være gårdeiernes drivkraft for å fjerne istapper og rasfare.

– Det verste er ikke å få bot. Men gårdeierne bør tenke på hvilket erstatningsansvar de får hvis det skulle skje en ulykke. Det er virkelig farlig å få istapper i hodet, sier han.

Kundene må ferdes trygt

– Vi oppfordrer publikum til å være ekstra oppmerksomme nå i denne perioden hvor det er glatt og fare for takras, sier leder for handelsforeningen Skien By, Kathrine Nakken. Hun påpeker viktigheten av å ta hensyn til sperringene som er satt ut slik at det ikke skjer ulykker.

– Medlemmene våre både gårdeiere og næringsdrivere er varslet om å følge politiets vedtekter med tanke på snø og is som truer med å falle fra hustakene, sier hun.

Nakken forteller at det er sendt ut varsel og informasjon om hvem som har ansvaret for hvilke gater i sentrum både når det gjelder måking, varmekabler og strøing.

– Både gårdeiere og næringsdrivende har ansvar på linje med kommunen, påpeker hun. Nakken er opptatt av at de som driver i byen må passe på slik at kundene kan ferdes trygt i gatene.

– Jeg vil sende ut en ny påminnelse i morgen tidlig, lover hun.

Varige skader

I Oslo fikk en mann i 20-årene varige og invalidiserende skader etter å ha fått en isklump fra et tak i hodet i 2011.

Høyesterett avgjorde at det var den som driftet gården som hadde brutt straffeloven § 238 – å «uaktsomt ha forvoldt betydelig skade på legeme». Men både driftsselskapet, selskapet som eide gården og han som eide eierselskapet ble dømt til solidarisk å erstatte tapet 24-åringen hadde lidd som følge av de skadene han fikk, først og fremst tapt arbeidsinntekt.

Avvisere

De lokale politivedtektene for Skien fastslår: «Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.» I tillegg skal huseier sørge for at fortau ryddes etter takras, og at fortau blir strødd når det er glatt.