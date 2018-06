Bare en ting kan redde dette i år Såker for sankthansbål i år: Tørken og skogbrannfaren gjør at det spøker for årets sankthansbål. (Foto: Arkivfoto) annonse Hvis det ikke kommer regn av betydning, så blir det sankthansfeiring uten bål i år. 09.06.2018 kl 09:37 (Oppdatert 09:53)

Lise Valbø Rønningen

Tlf: 991 60 995

– Hvis været fortsetter sånn, så spøker det. Det er det ingen tvil om. Vi må ha en skikkelig rotbløyte og regn over tid for at forbudene skal oppheves, sier brannsjef i Bamble, Morten Meen Gallefos til TA.

Man må uansett ha tillatelse for å tenne sankthansbål.

– Regelen er som før at det er meldeplikt og at man må ha tillatelse. Men det ligger i korta at det kan bli vanskelig å få det i år, sier Meen Gallefos.

Tørkeperiodene er en av de verste etter annen verdenskrig og det spøker dermed for årets sankthansbålet. Flere velforeninger har invitert til sine tradisjonsrike arrangement med bål og grilling, men er klar over at planene kanskje må endres.

I Brevik har velforeningen forberedt et bål ute på moloen, men nå har de satt en stopper for at folk kan legge på mer.

– Vi er heller ikke interessert i at det skal ta fyr i byen vår, så blir det nei får vi vente med bålet til neste år eller ved en annen passende anledning. kanskje når vi får et endelig nei til deponi for eksempel, sier velleder Thor Kamfjord til TA.