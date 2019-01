Barn gratis på toget til de fyller seks GRATIS: Fra 27. januar kan ungdom slippe unna med halv pris på toget helt til de fyller 18 år. Barn vil reise gratis to år lenger enn i dag, fram til de fyller seks år. (Foto: Scanpix) annonse

Barn skal få reise gratis med tog fram til fyller seks år, og ungdom slipper unna med halv pris til de blir myndige. 24.01.2019 kl 12:49 (Oppdatert 12:49)

Tidligere har barn måttet ha egen billett på toget fra de fyller fire år. Ungdom har måttet betale fullpris fra de fyller 16 år. Fra 27. januar blir det derimot aldersgrensene endret, melder Jernbanedirektoratet.

– Gjennom lavere billettprise for barn og ungdom vil vi bidra til at inge tidlig etablerer gode kollektive reisevaner som de vil ta med seg videre som voksne, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Direktoratet er blitt enig med NSB om prisendringen. Også banestrekninger som blir konkurranseutsatt, får samme aldersgrenser. Flytoget har sine egne regler for barn. Der reiser alle barn under 16 år gratis sammen med en voksen, mens alle under 20 år betaler halv pris.

Fra tidligere er det kjent at Ruter innfører også de samme aldersgrensene på kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fra 27. januar.