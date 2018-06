Barn til legevakt etter påkjørsel bakfra annonse Trafikkulykke i Bø. 25.06.2018 kl 12:42 (Oppdatert 13:03)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Bø.

– Ulykken har skjedd på Seljordveien, ved Verpe. Det er snakk om en påkjørsel bakfra, opplyser politiet.

Smalt inn i bilen foran

Ulykken skjedde i forbindelse med at en buss stanset opp for å slippe av passasjerer.

– Den første bilen bak bussen klarte å stanse, men bil nummer to oppdaget dette for sent og smalt inn i tilhengeren som bilen foran hadde hengende bak, opplyser politiet videre.

Barn til legevakt

Et lite barn, som satt i den ene bilen, ble lettere skadet.

– Vedkommende ble kjørt til legevakta for en sjekk, opplyser politiet.