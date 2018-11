Barnetrygden økes neste år annonse KrF og regjeringspartiene er enige om en skisse til neste års statsbudsjett. 20.11.2018 kl 20:27

NTB

Blant sakene det har vært knyttet spenning til, er barnetrygden og den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel.

Det er bestemt at momsgrensen fjernes, men først fra 1. januar 2020. Det er KrF og regjeringspartiene blitt enige om, etter det NRK erfarer.

Ifølge kanalen er det også enighet om at barnetrygden økes med rundt 1.000 kroner i året uavhengig av inntekt. Det blir dermed ikke en økning på 3.200 kroner slik KrF har ønsket. Samtidig har KrF fått gjennom den første økningen i barnetrygden på flere tiår.

Overtid

Klokka 19 tirsdag kveld kom forhandlerne fra Høyre, Frp, Venstre og KrF ut fra møterommet hvor de har sittet i timevis og slipt på forslaget til statsbudsjett.

– Vi har en helhetlig skisse til løsning som vi nå kommer til å innkalle våre grupper til å godkjenne i kveld. Vi håper at vi får tilslutning der, og i så fall har vi en budsjettavtale for 2019, sa finanskomiteens leder Henrik Asheim (H).

– Inntjening

Avtalen kommer til å bli presentert på en pressekonferanse på Stortinget klokken 21.

– Jeg mener vi har funnet et helhetlig godt opplegg som vi kan gå tilbake til gruppen med og forhåpentligvis få en «GO» på, sa KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi er fornøyd med denne avtalen. Og grunnen til at vi har sittet så lenge i møte, er at vi skal bli enige om en pakke som betyr utgifter og inndekning som vi kan stå inne for alle sammen. Og det kan alle vi som har forhandlet om dette budsjettet, sier Høyres Asheim.

Taxfree-finte

– Det som er viktig, er at landet får et budsjett, og at vi får et forutsigbart styre, sier Venstres Abid Raja. Han legger til at alle fire partiene har greid å lande et budsjett uten uforutsigbare avgiftsøkninger.

Underveis har det også dukket opp overraskelser. Helt i innspurten havnet KrF og Frp på kollisjonskurs da det ble klart at muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol blir borte fra 2020.

Endringen i taxfreeordningen er blitt nevnt rundt bordet, innrømmer Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad, men han insisterer likevel på at det har vært en god tone under samtalene i statsrådssalen der de har sittet i budsjettforhandlinger mange timer på overtid tirsdag.

Fristen for avgivelse fra finanskomiteen på Stortinget har allerede blitt utsatt én gang, til 27. november. Planen er å ha finansdebatt én uke senere.