En båt tok inn vann. Porsgrunn brannvesen avdeling Brevik rykket ut på oppdraget. 30.07.2018 kl 13:16

110 Telemark melder at de rykker ut for å bistå en båt som tar inn vann like før klokken 13.30.

Kort tid etter kan alarmsentralen 110 Telemark melde at situasjonen er avklart.

– Båten har kommet seg til Sandøya. Det var folk i båten som stoppet midt mellom Brevik og Sandøya. Det gikk bra uten noe dramatikk, sier operatør på alarmsentralen.

